Du côté de la Sarthe, la bonne nouvelle, c'est que Le Mans reste deuxième. La mauvaise, c'est que Nicolas Kocik ne fera pas le voyage en Corse. Le gardien titulaire des Sarthois est out pour la dernière journée — et peut-être au-delà. Une absence qui tombe au pire moment.​

Kocik, la saison terminée

Patrick Videira l'a confirmé en conférence de presse après le nul face à Reims (1-1) : «Nicolas a fini la saison. À l'IRM, avec les saignements, nous ne pouvions pas statuer. On va en savoir plus cette semaine.» Le verdict est sans appel — et pourrait même s'étendre aux éventuels matchs de barrage. Pour un gardien qui a été l'un des piliers de la belle saison mancelle, l'absence est un coup dur difficile à minimiser.

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Ce que les données disent de Kocik

Les chiffres Data'Scout rappellent ce que Le Mans perd. Sur 2 968 minutes jouées cette saison, Kocik affiche un clean-sheet au 89e percentile — l'un des meilleurs taux de la Ligue 2. Ses buts évités par rapport aux xG subis atteignent le 63e percentile, ses arrêts le 63e également. Sur le radar comparatif face au gardien médian de Ligue 2, Kocik domine clairement sur les clean-sheets et les buts évités — ses deux indicateurs les plus importants. Ses passes longues réussies au 78e percentile montrent par ailleurs un gardien capable de lancer proprement les transitions — un élément clé dans le système de Videira.

Le Mans : Un déplacement à Bastia qui s'annonce déjà compliqué

Le Mans se déplace à Furiani le 9 mai avec deux points d'avance sur Saint-Étienne. La victoire est quasiment obligatoire pour s'offrir une montée directe sans dépendre du résultat stéphanois. Bastia joue sa survie — les Corses ont besoin de gagner pour espérer une place de barragiste. Une enceinte hostile, un adversaire dos au mur, et maintenant un gardien titulaire forfait. Le conte de fées manceaux va devoir s'écrire sans son dernier rempart habituel.

Milan Robin, lui, pourrait faire son retour après plusieurs semaines d'absence — une bonne nouvelle que Videira espère confirmer en début de semaine. Mais rien ne remplace un gardien en pleine confiance, rodé à la pression, au moment où tout se joue.

Source : Ouest France

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