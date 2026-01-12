Ancien joueur, entraîneur et voix emblématique du football français, Rolland Courbis s’est éteint ce lundi matin à l’âge de 72 ans. L’AS Saint-Étienne (ASSE) a exprimé son émotion après l’annonce de son décès.

Le football français perd une figure marquante. Rolland Courbis, ancien défenseur et entraîneur de renom, est décédé ce lundi 12 janvier 2026 à l'âge de 72 ans, comme l’ont confirmé sa famille et la radio RMC, à laquelle il était fidèle depuis plus de vingt ans.

Une carrière riche et passionnée

Né à Marseille en 1953, Rolland Courbis a connu une belle carrière de joueur, ponctuée de trois titres de champion de France : avec l’OM en 1972, puis l’AS Monaco en 1978 et 1982. Défenseur élégant et combatif, il s’est ensuite mué en entraîneur à la personnalité bien trempée, passant par de nombreux bancs prestigieux : Bordeaux, Toulouse, Marseille, Ajaccio, ou encore Montpellier, où il a laissé une empreinte forte.

Toujours animé par une passion inébranlable, il s’est imposé dans les médias à partir de 2005 en devenant consultant pour RMC. Sa voix, reconnaissable entre mille, son franc-parler et son accent chantant faisaient de lui une figure. Caoch Courbis a marqué de son emprunte le football français, notamment sur les ondes de RMC.

L’ASSE salue une voix du football

Rolland Courbis n’a jamais dirigé l’AS Saint-Étienne, mais les Verts ont souvent croisé son chemin. Le club forézien a rapidement réagi à l’annonce de son décès :

« Rolland Courbis s’est éteint, emportant cette voix reconnaissable à l’accent chantant. Le football français, lui, gardera son empreinte. Avec émotion, l’AS Saint-Étienne transmet ses plus sincères condoléances à ses proches, à ses anciens clubs, ainsi qu’à l’ensemble de la rédaction de RMC. »

Le monde du football pleure une personnalité à part, passionnée, généreuse et entière. Rolland Courbis laissera un vide, mais aussi des souvenirs impérissables, sur les pelouses comme derrière un micro.

Source : RMC, ASSE.fr