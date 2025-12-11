À première vue, l'ASSE devrait largement s'imposer ce samedi face à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2. Mais comme Saint-Étienne reste Saint-Étienne, les Verts ne devront pas prendre l'opposition à la légère. Christophe Laurent, journaliste pour Corse Matin, a répondu à nos questions.

Quelle lecture faire du début de saison compliqué des Bastiais qui figurent à la dernière place de Ligue 2 avec une seule petite victoire ?

"Ce ne sont pas des résultats logiques. Parce que le Sporting, l’an dernier, avait terminé 8ᵉ avec quasiment la même équipe, à 80 %. Et là, ils ont fait une préparation plutôt bonne, avec un super match contre Montpellier, un autre très bon face à Amiens. Le jour de la reprise, personne ne pouvait s’attendre à ça. Franchement, il y avait même un peu de jeu.

Toutefois, quand on connaît l’histoire des cycles, des spirales négatives… On comprend qu'il est difficile d’en sortir aujourd’hui. Il y a une certaine logique, mais qui ne s’est installée qu’avec les cinq, six derniers matchs. La fracture commence au Mans (ndlr, défaite 1-0, 22 août). Puis, à Boulogne (défaite 1-0, 16 septembre). À partir de là, tout s’est enchaîné, et mentalement, ça s’est effondré."

"Il y a eu un vrai souci au mercato. Il n’a pas été bon."

L'atmosphère actuelle rend plus difficile un potentiel retour en force ? L'effectif de Bastia est-il capable d'inverser la vapeur ?

"Il y a eu un vrai souci au mercato. Il n’a pas été bon. (...) Avec cet effectif-là, on sait que le Sporting aura du mal. Parce qu’il faut amener quelque chose de plus, du sang neuf, pour faire bouger les choses.

Mais, évidemment, qu’il y a de l'espoir. Il y en a toujours dans toutes les équipes. (...) Même si, après certains matchs, on peut se dire : “Non, c’est foutu.” Mais le championnat de Ligue 2 est encore long. D'autres équipes peuvent, elles aussi, s’effondrer."

"Surprendre l'ASSE, ça va évidemment être dur"

Comment le Sporting va-t-il aborder la rencontre face à l'ASSE ?

"À mon avis, comme les 56 premières minutes contre le Red Star (ndlr : Bastia maintenait la pression juste avant l'interruption de la rencontre). On a vu un vrai dispositif, bien en place. Beaucoup de discipline, le suivi du plan de jeu à la lettre. C’est ce qui n’avait d’ailleurs pas été fait contre Laval (ndlr, défaite 0-2, 25 novembre).

Surprendre l'ASSE, ça va évidemment être dur. Les équipes se connaissent, elles s’étudient. Le seul véritable atout du Sporting, ce serait d’être un peu pris à la légère. Si les Stéphanois les sous-estiment, s’ils les prennent de haut, là, peut-être qu’il pourrait y avoir une surprise. Mais ce sera très compliqué, évidemment."