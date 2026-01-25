La défaite à Reims a agi comme un révélateur pour l’ASSE. Entre un scénario mal exploité, des tensions internes, des décisions fortes et des mouvements en coulisses, le club traverse une zone de turbulences. Tour d’horizon d’une actualité stéphanoise dense durant cette semaine qui n'a peut-être pas encore livré son lot de surprise...

Face à Reims, l’ASSE avait une belle opportunité au classement après la défaite de Troyes et le nul du Red Star. Une occasion finalement manquée avec une nouvelle défaite. Si les Stéphanois ont montré de bonnes choses à 11 contre 11, ils ont totalement déjoué en supériorité numérique. La soirée a aussi été marquée par deux nouvelles blessures, celles de Jaber et surtout de Lamba, devenu indispensable. La durée de son absence n’est pas encore connue.

Après le match, des tensions ont éclaté dans le vestiaire, comme l’a évoqué Moueffek, ainsi que des échanges animés avec les supporters présents. Une nouvelle désillusion qui pose inévitablement la question de l’avenir du coach norvégien.

Selon Sacha Tavolieri, la direction stéphanoise anticipe déjà une possible succession et a inscrit le nom de João Sacramento sur sa liste. Libre depuis son départ du LASK Linz, le technicien portugais, ancien adjoint de José Mourinho à Tottenham et de Christophe Galtier au PSG, incarne un profil moderne et expérimenté, habitué aux environnements de haut niveau. Si aucun choix n’est encore acté, cette piste confirme que l’ASSE explore activement le marché des entraîneurs et se prépare à un possible changement rapide sur son banc afin de rester crédible dans la course à la montée.

Batubinsika quitte l'ASSE et rejoint Maçon

Le défenseur central va quitter l’ASSE pour rejoindre la Grèce. Il s’engage avec l’AEL Novibet, où il retrouvera Yvann Maçon. Libéré de son contrat par le club stéphanois, Batubinsika n’entrait plus dans les plans de l’ASSE. Malgré un CV fourni, le défenseur reste associé à la saison de la descente en Ligue 2 et n'est plus souhaité à L’Étrat. Un nouveau départ sous le soleil grec pour tenter de se relancer.

Audit du centre de formation par Kilmer

L’ASSE a lancé un audit complet de son centre de formation afin de dresser un état des lieux précis de son académie et préparer l’avenir. Une entreprise spécialisée portugaise a été missionnée pour observer les séances, analyser les méthodes de travail et interroger le personnel éducatif du centre.

L’objectif n’est pas de trancher dans l’urgence, mais de comprendre le fonctionnement actuel, d’identifier les points forts et les axes d’amélioration avant d’envisager d’éventuelles évolutions.

Les conclusions devraient être remises à la direction à la fin de la semaine, et pourraient peser dans les décisions à venir, notamment sur l’avenir du staff et les orientations du centre de formation stéphanois.