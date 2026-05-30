Vaincu en finale des play-offs il y a quinze jours. Tairyk Arconte ne semble visiblement toujours pas avoir tourné la page de l'élimination face à l'ASSE qui a privé Rodez d'une place en barrage.

Après la victoire du RAF sur la pelouse du Red Star au terme d'un match complètement fou (3-2), l'attaquant ruthénois s'était illustré lors des célébrations d'après-match. Poteau de corner à la main, maillot fixé à son extrémité comme un étendard, il avait lancé face aux caméras de beIN Sports : « Saint-Étienne, on arrive. »

Si les provocations et chambrages font parfois partie du folklore du football, la séquence a finalement pris une ampleur bien plus importante qu'elle n'aurait probablement dû. À l'issue de la séance de tirs au but remportée par les Verts, Lucas Stassin et Maxime Bernauer s'étaient notamment dirigés vers le groupe ruthénois pour célébrer leur qualification sous les yeux d'un Tairyk Arconte particulièrement agacé et visiblement dépassé par ses émotions.

Des piques qui se poursuivent sur les réseaux sociaux

Kevin Pedro avait ensuite imité la célèbre célébration de l'attaquant de Rodez. Un épiphénomène qui aurait pu s'arrêter au coup de sifflet final, mais qui s'est finalement poursuivi sur les réseaux sociaux.

Par stories interposées et publications Instagram, les échanges à distance ont continué. Tairyk Arconte avait notamment publié le message : « C'est nous les méchants, pas eux », avant de donner rendez-vous aux supporters stéphanois la saison prochaine en repartageant une photo de Kevin Pedro reproduisant sa célébration.

Hier soir, après la lourde défaite stéphanoise sur la pelouse de Nice, (4-1) qui a définitivement scellé le maintien des Verts en Ligue 2 pour la saison prochaine. Elie Wahi, auteur d'un doublé et grand artisan du succès niçois, s'est lui aussi offert la célébration popularisée par Tairyk Arconte puis reprise par Kevin Pedro.

Un clin d'œil qui n'est évidemment pas passé inaperçu du côté de l'attaquant ruthénois. Ce dernier s'est empressé de repartager plusieurs publications en story afin de célébrer la victoire niçoise et la prestation d'Elie Wahi, tout en souhaitant de « bonnes vacances » à ses abonnés.

Un comportement qui fait largement réagir sur les réseaux sociaux. Quinze jours après l'élimination de Rodez, le rêve de montée semble encore laisser des traces chez Tairyk Arconte. Une frustration compréhensible pour un joueur qui reste néanmoins l'un des grands artisans de l'excellente saison réalisée par le RAF sous la direction de Didier Santini.