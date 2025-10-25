Le Parc des Sports d’Annecy a retrouvé la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de la 11ᵉ journée, avec un choc entre le FC Annecy et l’AS Saint-Étienne. Face à des Verts en quête de rachat et à un public haut-savoyard venu en nombre pour célébrer le retour de son équipe à domicile, la rencontre a rapidement été à sens unique. Les Verts ont sombré. À l'issue, plusieurs acteurs se sont exprimés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières réactions et analyser les points clés de la soirée.

Thomas Callens (FC Annecy) : « Si une équipe est née ? Peut-être, oui. Ce retour au Parc des Sports a sans doute joué un rôle. C’était le retour rêvé. On attendait ce moment avec impatience, parce que c’était difficile de jouer loin de nos bases, sans notre public. Et là, face à Saint-Étienne, c’était le match de gala parfait pour revenir ici. On a sorti une grosse performance. Quand j’ai vu que Sainté prenait un rouge, je savais que je n’allais pas être énormément sollicité, mais qu’il faudrait répondre présent sur deux ou trois situations clés. Je suis resté concentré, notamment en fin de première mi-temps, pour sortir ce petit piqué sur mes appuis. Sur l’autre action, c’est pareil : il peut frapper, il peut dribbler… Il tente de me passer, on s’empale tous les deux, mais je ne me jette pas. L’arbitre a pris, je pense, la bonne décision. »

Clément Billemaz (FC Annecy) : « On ne pouvait pas rêver mieux pour notre retour ici. Une pelouse magnifique, un super match… On a fait exactement ce qu’il fallait. C’est une vraie satisfaction. Ce soir, c’est que du plaisir. Beaucoup de travail, beaucoup de souffrance, pas mal de blessures aussi ces dernières semaines… Mais là, tout ça est derrière nous. On profite. Battre Saint-Étienne 4-0, même en supériorité numérique, ça donne forcément des idées. On sent qu’on est capables de grandes choses. Après, il ne faut pas s’enflammer. Le plus important, c’est de continuer à travailler, à répéter les efforts. C’est comme ça que les résultats viendront. »

Ahmed Kashi (FC Annecy) : « En deuxième mi-temps, ils ont un peu mieux gardé le ballon. À 1-0, puis à 2-0, on a peut-être un peu moins pressé. Aller les chercher tout le match, c’est compliqué, surtout avec notre style de jeu qui demande énormément d’efforts. Il y a des temps forts, des temps faibles, mais c’est important de savoir les gérer. Mon énergie ? Il n’y a pas de secret. C’est le travail, tous les jours. À l’entraînement, on s’entraîne comme on joue. J’ai 37 ans, bientôt, et j’espère durer le plus longtemps possible. Ça passe par ça : ne jamais se relâcher. »

À noter que, selon beIN Sports, la communication de l'ASSE n'a pas souhaité que les joueurs stéphanois s'expriment.