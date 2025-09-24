Les amiénois n'étaient pas loin de tenir en échec l'ASSE ce mardi. Si les Verts ont fini par l'emporter (0-1), les joueurs d'Amiens peuvent être satisfait du visage affiché face au leader de la Ligue 2.

Siaka Bakayoko (Amiens) : "On a bien entame le match, on s’est un peu relâché en fin de première période. Je pense qu’on est revenu en deuxième avec de bonnes attentions. On est fiers de notre match et on aurait aimé au moins avoir le nul. Il y a beaucoup de frustration. Je pense qu’on les a regardés dans les yeux et qu’on a su aussi, par moments, imposer notre jeu chez nous à la maison. On aurait aimé faire mieux.

Amiens n'a pas à rougir

Siaka Bakayoko (Amiens) : "On a bien su gérer et ce but à la fin nous fait mal. Si on ne pouvait pas marquer, il fallait au moins ne pas prendre de but et repartir avec le nul. [...] On ne voulait pas les regarder jouer, c’est une équipe haut de gamme et il fallait imposer notre jeu. Franchement, je pense qu’on n’a pas à rougir notre performance. C’est ça, il faut s’appuyer sur ces deux prestations pour encore faire mieux à l’avenir et gagner les rencontres"

'On a fait reculer cette équipe"

Omar Daf (Entraîneur d'Amiens) : "On a fait reculer cette équipe, on s’est créé des situations. On a eu pas mal de situations dans la surface. Après, il nous a manqué un vrai finisseur pour pouvoir marquer. [...] C’est le haut niveau. On savait que ce match-là pouvait basculer sur un détail. Quand on perd un match, on est toujours déçus et frustrés. Mais il y a de bonnes choses à retenir de cette rencontre parce que dans le contenu, ce qu’on a proposé, c’était très intéressant."

Source : Le 11 Haut de France