Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert de belles confrontations : entre les rencontres entre amateurs, tout heureux de recevoir des professionnels, et celles qui opposeront des clubs de l'élite, il y aura de quoi se régaler. Rendez-vous le week-end du 19/20/21 décembre 2025...

Ce tour marque l’entrée des clubs de l’élite, désormais mêlés aux quarante-six qualifiés issus du 8e tour. Certaines confrontations se distinguent immédiatement : Vendée Fontenay (N3) recevra le Paris Saint-Germain, tandis que Les Sables Vendée (N3) accueilleront Rennes. Lyon La Duchère (N3) affrontera Toulouse, et Canet-en-Roussillon (N3), tombeur de Rodez, recevra Montpellier. Les amateurs auront donc, une fois encore, l’occasion de bousculer la hiérarchie.

Côté affiches entre clubs professionnels, plusieurs duels attireront l’attention. Nice - Saint-Étienne, Auxerre - Monaco ou encore Strasbourg - Dunkerque promettent des rencontres disputées. Grenoble et Nancy s’affronteront dans un duel de Ligue 2, tandis que Le Havre accueillera Amiens. Marseille se déplacera à Bourg-en-Bresse, club de National qui jouera sa chance dans un stade qui répondra présent.

Certaines affiches entre clubs amateurs et formations de Ligue 2 paraissent également propices aux surprises. Pontivy (N3) recevra Bastia, Marcq-en-Barœul (R1) défiera Troyes et Croix (N3) accueillera Reims. L’affrontement entre Saint-Cyr Collonges (R1) et Lyon constitue un autre choc des extrêmes.

Les rencontres se disputeront du 19 au 21 décembre prochain.

Le tirage des 32es de finale de la coupe de France