Priorité parmi les priorités, l'ASSE devait renforcer les couloirs de sa défense l'été dernier. Deux départs, quatre arrivées. Trois mois plus tard, l'opération a déjà tout d'un échec.

Avec 77 buts encaissés en Ligue 1, les dirigeants de l'ASSE ont rapidement décidé de renouveler la défense stéphanoise. Malgré la volonté du coach, Léo Pétrot n'a pas été conservé (signature libre à Elche). Idem pour Pierre Cornud, flop du mercato estival précédent. Aucune solution n'a été trouvé pour Yvann Maçon qui a raté sa visite médicale à Genève, mais la volonté de s'en séparer reste bien présente cet hiver. Enfin, Dennis Appiah arrive en fin de contrat en juin 2026 et ne sera pas prolongé. Quatre joueurs, aucun d'entre eux ne sera plus là dans six mois. Ce qui atteste la volonté de tourner la page du côté de l'ASSE.

Valse des latéraux à l'ASSE

Afin d'anticiper progressivement, les dirigeants stéphanois n'ont pas hésité à mettre la main à la poche l'été dernier. Trois joueurs ont été recrutés : Joao Ferreira (3 M€), Ebenezer Annan (2 M€), Strahinja Stoijkovic (2.3 M€). Quelques mois plus tôt, Lassana Traoré avait été enrôlé et préféré à Darling Bladi (au Bétis Seville depuis).

Dans un championnat en pleine restriction financière, l'ASSE a ainsi dépensé 7.3 millions d'euros pour renforcer ses couloirs. Preuve d'une priorité estivale. L'idée était simple : disposer de profils modernes qui puissent prendre la mesure du club avant de progresser en Ligue 1.

Un bilan plus que contrasté

Point positif, les recrues jouent. Annan a disputé 13 matchs (4ᵉ joueur le plus aligné par l'ASSE) tandis que Ferreira a disputé 12 rencontres (7ᵉ). Les deux joueurs ont montré des qualités, notamment à leur arrivée. Problème, leur progression reste timide depuis. À tel point qu'il est légitime de s'interroger sur leur capacité à briller en Ligue 1. Erreur technique, saut de concentration, placement hasardeux, Ferreira comme Annan n'ont pas rassuré. Avec une passe décisive chacun, on peut également attendre davantage offensivement.

Surprise de la fin du mercato, Strahinja Stoijkovic a montré face au Mans qu'il faudra être patient avec le jeune serbe. À 18 ans, il découvre un nouvel environnement et doit s'adapter. Pour l'heure, il n'est pas prêt pour évoluer en Ligue 2.

Ferreira inquiète

Si la large victoire de l'ASSE face à Ecotay-Moingt n'a pas permis de tirer de grands enseignements, les latéraux stéphanois n'ont pas été à leur avantage. Face à une équipe évoluant en R3... Un Joao Ferreira encore trop suffisant. Un Ebenezer Annan qui n'apporte pas offensivement malgré ses qualités.

Simple phase d'adaptation ou vraie erreur de casting ? Les prochains mois répondront à cette question. En l'état, le pari onéreux de l'ASSE est raté.