Sauvés en Ligue 1 par la DNCG, les Lyonnais n’ont pas tardé à ressortir une vieille tradition : se moquer de l’AS Saint-Étienne. Leur communication, jugée provocante, a fait réagir sur les réseaux.

Ce mercredi 10 juillet, l’Olympique Lyonnais a obtenu gain de cause devant la DNCG en appel. Le gendarme financier du football français a finalement levé la relégation administrative du club, validant sa participation à la saison 2025-2026 de Ligue 1.

Le maintien en Ligue 1 validé, l’OL repasse à l’offensive

Soulagés après plusieurs semaines d’incertitude, les Gones ont officialisé leur calendrier sur les réseaux sociaux… à leur manière. Fidèle à une habitude bien connue, le community manager du club rhodanien n’a pas manqué de glisser une petite pique à son éternel rival stéphanois.

« Non, pas de derby cette saison. On reste en Ligue 1. Et voilà notre programme 📆 », a publié le compte officiel de l’OL sur X (ex-Twitter).

Un message sobre, mais qui ne laisse aucun doute sur la cible : l’AS Saint-Étienne, reléguée il y a quelques semaines après une nouvelle défaite face à Toulouse. Encore cette saison, le plus grand Derby de France ne figurera pas au programme de la saison.

L’ASSE reste concentrée face au chambrage

L'AS Saint-Etienne peut se consoler en gardant en tête le dernier derby disputé. De leur côté, les Verts poursuivent leur reconstruction. Malgré la déception du printemps, le club multiplie les signes de renouveau : arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, recrutement ambitieux (Chico Lamba, Irvin Cardona, Mahmoud Jaber…) et stages de préparation enchaînés pour repartir sur des bases solides.

Loin du jeu des réseaux, l’ASSE garde le cap. Et si le Derby n’aura pas lieu cette saison, nul doute qu’il reste plus vivant que jamais dans le cœur des supporters.

Non, pas de derby cette saison. On reste en Ligue 1. Et voilà notre programme 📆 pic.twitter.com/GC8hqQPOVe — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2025

Source : Olympique Lyonnais