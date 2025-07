Ce jeudi, la LFP a officiellement levé le voile sur Ligue 1+, sa nouvelle plateforme de diffusion 100% dédiée à l’élite du football français. Un projet ambitieux, dévoilé en détail par Nicolas de Tavernost et Vincent Labrune.

Après deux saisons d’instabilité, la Ligue de Football Professionnel prend les commandes. L’objectif ? Diffuser elle-même les matchs de Ligue 1 à travers sa nouvelle plateforme Ligue 1+, présentée comme « le frigidaire du football français » selon la formule de son nouveau directeur général, Nicolas de Tavernost. Une manière imagée d'insister sur le caractère incontournable que veut incarner ce nouvel outil.

Une chaîne pour reprendre le contrôle des droits TV

Ce projet est né d’un constat brutal : aucun diffuseur n’était prêt à garantir les revenus escomptés. La LFP, en lançant sa propre chaîne, reprend la main. Si les deux premières saisons s’annoncent délicates financièrement, le but est clair : bâtir un actif pérenne et rentable d’ici quatre ans.

Trois offres d’abonnement pour séduire tous les publics

Côté tarifs, l’abonnement classique sera proposé à 14,99€/mois avec engagement d’un an (ou 19,99€ sans engagement). Une offre mobile sans engagement et limitée à un seul utilisateur sera également disponible à 14,99€. Une formule spéciale à 9,99€/mois pour les moins de 26 ans sera lancée dans un second temps.

Le match d’ouverture entre Nantes et le PSG (dimanche 17 août à 21h) sera diffusé gratuitement, une manière d'attirer les curieux.

Une plateforme pensée pour l’hyper-accessibilité

Disponible via un site web, une application mobile, mais aussi sur objets connectés et consoles, Ligue 1+ misera sur la simplicité d’abonnement. Des accords de distribution ont déjà été conclus avec les principaux opérateurs (Free, SFR, Orange, Bouygues) ainsi qu’avec DAZN, qui proposera la chaîne à ses abonnés.

Autre priorité : lutter contre le piratage. Un système anti-piratage sera intégré à la technologie OTT, et la LFP espère l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre législatif dès janvier 2026.

Une promesse éditoriale ambitieuse

20 heures de direct par week-end, des prises d’antenne 1h avant chaque match, des magazines hebdos en clair, des documentaires exclusifs (comme The Last Dante sur la dernière saison du capitaine niçois ou une série inside sur le Paris FC)… Ligue 1+ veut raconter des histoires et offrir bien plus que des retransmissions.

Le casting est solide : Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Xavier Domergue, Benoit Cheyrou, Smaïl Bouabdellah ou encore Sébastien Dupuis feront partie de l’aventure. Le tout centralisé dans les locaux de la LFP pour une production 100% internalisée avec Mediawan.

Objectif 1 million d’abonnés dès la première saison

Pour Nicolas de Tavernost, le cap est clair : 1 million d’abonnés d’ici juin 2026. À terme, la LFP espère atteindre 2,5 millions d’abonnés en quatre ans. Les audiences seront mesurées par Médiamétrie et pourraient même, plaisante-t-il, être "mises en vente" si elles explosent.

Enfin, la Ligue 1+ reposera sur un budget de 66 millions d’euros, incluant la production, l’éditorial et les frais de marketing. Un pari audacieux pour une LFP déterminée à redorer l'image de son championnat et à en maîtriser les revenus.

Source : Conférence de presse LFP, RMC Sport