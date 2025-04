À peine la fin du match sifflée par François Letexier, les différentes émissions sportives se sont lancés dans des debriefs de la rencontre. Du côté de l'After foot sur RMC, Florent Gautreau et Kévin Diaz ont tenu à saluer la performance collective et solidaire de l'ASSE, tout en s'attardant évidemment sur la performance individuelle du héros du match, Lucas Stassin. Retranscription.

Florent Gautreau : "On a souvent dit du bien de Saint-Étienne dans beaucoup de matchs y compris le match contre le Paris SG et du coach aussi. Il y a des potentialités, il y a Davitashvili, même Stassin qui en est à 11 buts en 2025, 3ème meilleur buteur en 2025. Le problème de l'ASSE c'est qu'habituellement ils ne font pas des matchs entiers."

"Des joueurs moyens depuis le début de saison ont fait un gros match"

"Et ce qui est le plus dingue c'est que des joueurs qui étaient moyens depuis le début de la saison, comme Pétrot par exemple, on fait un gros match. Il ne faut rien enlever à ce qu'à fait Saint-Étienne, c'est le meilleur match de Saint-Étienne de la saison, le plus complet, le plus solidaire. Il y a eu beaucoup d'occasions, ils méritaient même de mener par deux buts d'écart en première période. Bravo les Verts. Après tu ne peux pas faire l'économie de l'analyse de ce que Lyon a proposé tactiquement en face de Saint-Étienne en première période pour expliquer la victoire de l'ASSE."

"Je suis le premier à battre ma coulpe parce que je l'ai critiqué mais Stassin... Je l'ai vu en première partie de saison, je l'ai vu tout rater techniquement devant les cages. Je reconnais que la confiance c'est dingue. Aujourd'hui Stassin tu vois tous les atouts qu'il a, y compris quand il revient très loin de son but, en conservant le ballon de manière remarquable. Il est adroit, son deuxième but est très très beau, une frappe placée, intérieur du pied. Un très gros match, en dehors de la polémique autour de son expulsion annulée. Il est un des héros."

"Lucas Stassin est définitivement un bon joueur" - ASSE

Kévin Diaz : "Moi Saint-Étienne, là où je les ai beaucoup aimé c'est bien sûr dans l'état d'esprit, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ça n'est pas la première fois qu'ils vont presser haut, qu'ils vont chercher. En fait ils ont surpris les lyonnais, ils les ont agressés, ils ont été beaucoup plus volontaires sur toutes les courses, il y avait de l'intensité, le centre est parfait, la tête est parfaite. Stassin est définitivement un bon joueur, il fallait lui laisser un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 1 mais il met deux superbes buts. Aujourd'hui Cardona on ne l'a quasiment pas vu, par contre on a vu des joueurs moyens sans leur manquer de respect, comme Pétrot, comme Appiah... J'ai trouvé Tardieu excellent aujourd'hui, il était cramé à la fin. Mais cette équipe a fait plaisir à voir. Je pense que les supporters se rappelleront de ce match."

"Il y a des soirs où c'est ton soir. C'est pas la semaine de Lyon par contre c'était le soir de Saint-Étienne. Parce que Bernauer sur le deuxième but de Stassin il rate sa passe, il tente une passe qui casse les lignes plein axe. La passe est un peu ratée mais elle arrive quand même dans les pieds de Stassin..."

"En tout cas, Saint-Étienne gros match, moi j'aime beaucoup Horneland. Alors certes son équipe est en difficulté au classement mais ce qu'il propose quand même..."