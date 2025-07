Ce mercredi, le groupe Formation de l’ASSE, composé des U17N et U19N, a officiellement lancé sa saison 2025-2026. Une rentrée sous le signe de la continuité et de l’ambition pour Frédéric Dugand et David Le Moal.

Sur les terrains du centre sportif Robert-Herbin, les jeunes pousses stéphanoises ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec une motivation intacte. Emmenés par David Le Moal pour les U17 Nationaux et Frédéric Dugand pour les U19 Nationaux, les jeunes Verts peuvent également compter sur la stabilité de leur encadrement. Benjamin Petit continue d’épauler le groupe U19 en tant qu’adjoint, tout comme Léonard Pul, préparateur physique et bras droit de Le Moal chez les U17N.

Cette synergie entre les deux catégories est un choix assumé par la direction sportive de l’ASSE, visant à créer une identité de jeu cohérente et à faciliter les passerelles entre les niveaux. Une stratégie payante, comme en témoignent les bons résultats des saisons précédentes, notamment le beau parcours des U17, quart-de-finalistes du championnat national.

Un été chargé avant la reprise officielle pour l'ASSE

Si U17 et U19 partagent les mêmes séances d’entraînement au quotidien, leurs préparations estivales divergent légèrement. Les U17N affronteront l’AJ Auxerre, les U18 du Roannais Foot ainsi que le FC Annecy lors de matchs amicaux destinés à jauger le niveau du groupe et intégrer les nouveaux éléments.

Les U19, de leur côté, entameront leur préparation avec un match contre Auxerre, avant de participer au traditionnel Tournoi Carisport, un rendez-vous toujours formateur face à des oppositions de qualité. Enfin, ils boucleront leur préparation face à l’équipe senior R1 de Firminy, dans un contexte plus physique.

Objectif : performer dès le 24 août

Le week-end du 24 août marquera le coup d’envoi des championnats U17N et U19N. À domicile ou à l’extérieur, les deux équipes stéphanoises auront à cœur de bien débuter. Les U17 chercheront à confirmer leur statut de prétendants, tandis que les U19 viseront une saison plus régulière, après un exercice précédent en dents de scie.

Avec un encadrement stable, une préparation structurée et une dynamique positive au sein du centre de formation, tous les voyants semblent au vert pour une nouvelle génération prometteuse.