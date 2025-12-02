À la dérive en Ligue 1, le FC Nantes vit une saison cauchemar. Avec des résultats catastrophiques et un climat explosif, le club pourrait bientôt basculer en Ligue 2, comme d'autres historiques avant lui.

Il y a des dynamiques qui sentent la fin de cycle. À Nantes, les alertes se multiplient, et la question n’est plus vraiment de savoir si la crise est là, mais jusqu’où elle peut les emmener. Avec seulement 11 points pris en 14 journées, une instabilité chronique, et un calendrier infernal, les Canaris volent droit vers la zone rouge. Et vers un possible atterrissage dans une Ligue 2. Un trajet qu'on déjà pu suivre d'autres clubs historiques tels que l’ASSE ou Bordeaux.

Ce n’est pas la défaite à Lyon (3-0) qui inquiète le plus. C’est l’ensemble. Les mauvais choix. L’arbitrage contesté. L'absence de réaction. Le discours de l'entraîneur. Et surtout, une gestion de crise qui interroge. Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes avance sur un fil, mais cette fois, le vertige est là. La Ligue 2 à un pas.

Direction la Ligue 2 ? Tous les signaux sont au rouge

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : jamais, depuis l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club en 2007, Nantes n’avait été aussi mal classé à ce stade de la saison. L’effectif, privé de cadres et affaibli par les blessures, semble à bout de souffle. L'entraîneur Luis Castro peine à trouver des solutions durables.

En coulisses, l’atmosphère est électrique. Le président multiplie les sorties houleuses contre l’arbitrage, mais les problèmes sont ailleurs. L’équipe ne dégage pas grand-chose. Les supporters, eux, se voient plus proche que jamais de la Ligue 2. Plusieurs actions sont déjà dans les tuyaux, notamment pour la réception de Lens à la Beaujoire selon les informations de l'Équipe. Et si les choses tournaient mal, le stade pourrait basculer dans un climat délétère.

L’ombre de l’ASSE et Bordeaux

Ce scénario, les supporters stéphanois le connaissent par cœur. Avant de s’effondrer en Ligue 2 en 2022, l’ASSE avait aussi vu les voyants passer au rouge un à un. Même chose pour Bordeaux, incapable d’enrayer la chute. Aujourd’hui, ces clubs essaient de se reconstruire, dans des réalités bien distinctes.

Nantes pourrait être le prochain sur la liste. Et s’il descend en Ligue 2, ce ne sera pas un accident. Ce sera le résultat de plusieurs saisons de dérives sportives et structurelles. Rien n’est encore perdu, mais pour l’instant, l’élan n’y est plus. Le FCN avance sans direction, sans moteur, et avec un seul point d’avance sur la zone de relégation.

La Ligue 2, elle, n’attend que ça : accueillir un nouveau monument du foot français. Un de plus.

