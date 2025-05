La Ligue 1 va vivre son dénouement ce samedi avec une dernière journée particulièrement attendue. C'est notamment le cas pour les équipes qui jouent le maintien en queue de peloton du championnat. Génération After a longuement évoqué les situations de l'ASSE et du FC Nantes. Deux clubs historiques actuellement en danger en L1.

Félix Roy dans Génération After sur la Course au maintien (RMC) : "J'avais envie de parler de Nantes et de Saint-Etienne. Il s'agit de deux cas très distincts qu'il faut dissocier. Au-delà du côté historique de ces clubs, ils se trouvent dans une situation assez similaire. Sainté va devoir espérer des circonstances favorables. L'ASSE va jouer dans un Geoffroy-Guichard qui sera bouillant comme à son habitude. Ils vont recevoir Toulouse. Il ne faut jurer de rien, mais l'ASSE devra le taf tout en espérant un faux-pas du Havre à Strasbourg. Nantes reçoit Montpellier."

Deux monuments du foot relégués de Ligue 1 ?

Félix Roy (RMC) : "Ils ont des budgets qui n'ont rien à faire à ces places-là. A priori, l'AS Saint-Etienne, c'est le 13ᵉ budget de L1 avec 55 millions d'euros. Saint-Etienne a péché par excès d'audace. Alors que Nantes a péché par manque d'audace.

Saint-Etienne a décidé de miser sur Eirik Horneland. C'est tout à leur honneur. Les dirigeants n'ont cessé de répéter qu'ils n'étaient pas là pour faire des folies. On a compris. Mais ils auraient pu en faire quelques-unes qui leur auraient permis de se mettre à l'abri bien plus tôt. Notamment à certaines lignes. Ils ont eu beaucoup de scénarios où ils jouent bien et perdent à la fin, car trop léger défensivement.

À l'inverse, le FC Nantes fait une saison insipide. Ils ont un effectif qui n'a rien à faire ici. Nantes se bat contre Le Havre, Angers, Reims. Des clubs qui n'ont pas un euros ou des effectifs bien plus limités. La saison de Nantes est scandaleuse.

La saison de l'ASSE quant à elle interpelle. Peut-être que cette année sera une année zéro pour les nouveaux dirigeants et que le fait de descendre ne soit pas un cataclysme. Mais en tout cas, les supporters de l'ASSE peuvent avoir mal à la tête."

Les Verts devront faire attention face au TFC

Walid Acherchour (RMC) : "Nantes n'a rien à faire là dans le classement vu leur effectif. Je suis d'accord là-dessus. Ils vont surement s'en sortir. Mais Saint-Etienne, vu d'où ils viennent, vu les choix de la Direction de ne pas avoir énormément renforcé cet hiver, c'est juste leur place de jouer le maintien. Je voyais St-Etienne jouer le maintien.

Ce qui n'était pas le cas de Nantes. Il y a une espèce de fainéantise dans ce club. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne comprends rien à ce club. Le travail est très mal fait. Pour l'ASSE, le problème est vraiment le mercato.

Barragiste ? Saint-Etienne battre Toulouse ? Attention, c'est une équipe très chiante à jouer. La saison dernière ils étaient venus gacher la fête au Parc des Princes pour la dernière de Kylian Mbappé au PSG. Ils sont durs à bouger. Entre la pression et l'enjeu du match, je demande à voir !"

L'ASSE peut lancer son épopée en Ligue 1 !

Félix Roy (RMC) : "Le Havre, je suis admiratif de l'énergie dépensée par cette équipe. Je demande à voir à Strasbourg, mais si on suit la logique, Sainté se trouve en barrages. Et si c'est le cas, avec le système des playoffs, on pourrait un remake face à Metz. Si Saint-Etienne s'en sort en barrages, avec Horneland, avec le jeu, là l'histoire est bien partie !"

St-Eienne veut renforcer sa cellule de recrutement avant le mercato !

Jennifer Mendelewitsch (FIFA Agent) : "Je pense que les nouveaux dirigeants de l'ASSE ont sous-estimé la difficulté de la Ligue 1. C'est assez courant pour les étrangers qui débarquent et investissent en France. Ils pensent souvent que ce sera facile et qu'avec un mixte de recrutement low-cost DATA, on peut construire un effectif. Je sais qu'ils essayent de muscler leur cellule de recrutement depuis un moment. Ils se sont rendu compte de cette erreur. Je vois Saint-Etienne sur le long terme et je ne suis pas très inquiet pour le futur. Concernant Nantes, c'est juste le résultat d'années où ils font n'importe quoi. Ce n'est que justice qu'ils se trouvent à cette place vu le travail qui est réalisé là-bas."