Face à Ecotay-Moingt, Eirik Horneland a souhaité envoyer un message à son groupe et à l'ensemble du club. Le technicien norvégien de l'ASSE a aligné la meilleure équipe à sa disposition et ce n'est pas un hasard.

Sportivement, le 8ᵉ tour de Coupe de France n'était pas programmé pour pouvoir retenir de grands enseignements. L'écart de niveau entre une R3 et l'ASSE étaient trop importants pour tirer des conclusions. Pour autant, l'entraîneur stéphanois a pu surprendre en alignant sa meilleure composition. Un parti pris qui s'explique.

Horneland a pris un risque avec Nadé

Depuis plusieurs semaines, Eirik Horneland ne cesse de le répéter : il attend des progrès. Des progrès sur des aspects identifiés : la concentration, l'état d'esprit, la constance. Le samedi précédent, il n'avait pas apprécié le relâchement de son équipe face à Nancy. Coupe de France ou non. Adversaire de R3 ou de L2. Horneland a décidé de ne pas changer son fusil d'épaule. L'ASSE doit apprendre à ne jamais se relâcher.

Un message qu'il veut ancrer sur la durée au sein de son vestiaire. Quitte à prendre des risques. En effet, Mickaël Nadé souffre du genou depuis plusieurs semaines. L'enchainement des rencontres pèse pour le défenseur stéphanois qui n'a pas raté une seule rencontre. Plutôt que titulariser Kevin Pedro d'entrée, Horneland a préféré prendre le risque d'aligner de nouveau le natif de Sarcelles. Un exemple qui illustre bien la volonté de l'entraineur des Verts. L'ASSE doit prendre tous les matchs avec la même exigence."

L'ASSE sur le chemin de l'exigence ?

Ses déclarations d'après-match vont également en ce sens.

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Les joueurs ont commencé de manière plus intense, avec plus d'agressivité dès le départ. Et ce jusqu'à la fin. Ils ont été bons sur le maintien de la concentration. J'aurais aimé qu'on ramène le clean sheet. Je ne suis pas très content de ce but encaissé. C'est ce qui me déçoit ce soir. On aurait dû sortir de ce match sans encaisser le moindre but. (…) Des enseignements à tirer ? Oui, sur la concentration notamment. On a essayé de maintenir le bon rythme. Jouer collectif plutôt que par des tentatives individuelles. Il faudra garder cette intensité, la possession de la balle." [Déclaration complète]

Le coach de l'ASSE ne s'en cache pas. Sa priorité ? Faire grandir une équipe qui doit toujours adopter un visage conquérant. Plus qu'une évolution, il cherche presque une évolution culturelle à insuffler au sein du club. Parviendra-t-il à passer ce cap où plusieurs de ces prédécesseurs se sont cassés les dents ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.