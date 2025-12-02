À l’approche des festivités de la Sainte-Barbe, l’AS Saint-Étienne et son équipementier hummel ont dévoilé un maillot inédit. Ce maillot rend hommage aux mineurs et à l’histoire industrielle de la ville. C'est un geste symbolique, profondément ancré dans la culture stéphanoise. Il rappelle le lien unique entre le club, son territoire et une mémoire ouvrière toujours vivace.

Au cœur de cette initiative, le Puits Couriot occupe une place centrale. Jusqu’à sa fermeture en 1973, il fut l’un des lieux emblématiques des Mines de la Loire. C'était un repère du quotidien pour des générations de Stéphanois. Sa reconversion depuis 1991 en Musée de la Mine, désormais classé monument historique, permet de perpétuer cette histoire. Elle transmet aussi les valeurs qui en découlent : solidarité, courage, travail. La fête de la Sainte-Barbe, célébrée ce samedi partout en France, prolonge cet héritage. Elle constitue un moment symbolique pour la région, où la culture minière reste profondément ancrée.

Un maillot pensé comme un hommage

Pour marquer cet événement, l’AS Saint-Étienne et hummel ont conçu un maillot spécial. Ce maillot a été imaginé par Léa Bourgier, styliste stéphanoise. Comme décrit sur le site officiel du club, l’inspiration est directe. Ils ont voulu remettre au goût du jour le traditionnel bleu de travail porté autrefois par les mineurs. Le résultat est une pièce à manches longues qui assume pleinement son identité. Il comporte un col polo, des manchettes blanches, un blason revisité sur la poche poitrine et des piolets stylisés sur le devant. Plus qu’un maillot, l’ASSE évoque un « hommage » destiné à être porté au quotidien. C'est un symbole des valeurs partagées par le club et la ville.

Cette édition limitée sera disponible dès ce mardi à 10h, en boutique officielle et en ligne, au prix de 55,95 €, du XS au XXXL. Comme pour l’ensemble des produits du label culturel « Steph’ », les bénéfices seront reversés pour soutenir des initiatives locales. Une partie servira notamment à financer les actions de l’association Sainte-Barbe. Elle est l'organisatrice des festivités au centre-ville depuis cinq ans. Aussi, elle soutiendra l’association « Les Amis du musée de la Mine de Saint-Étienne », engagée dans l’enrichissement des collections du Musée de la Mine.

Des animations pour petits et grands

La Sainte-Barbe ne se limite pas à un simple clin d’œil patrimonial. Elle s’accompagne d’événements populaires et ouverts à tous. Le Kids’Club de l’ASSE participera ainsi au « bal des petits mineurs » organisé place Waldeck-Rousseau ce samedi 6 décembre. Entre 14h et 17h30, de nombreuses animations gratuites sont prévues. Il y aura des ateliers, de la musique, des jeux et un goûter offert à tous les enfants présents. C'est une manière ludique de transmettre aux plus jeunes un pan important de l’histoire locale.

Un centre-ville en fête pour la Sainte-Barbe

L’AS Saint-Étienne est partenaire de l’association Sainte-Barbe. Le club encourage enfin les Stéphanois à participer aux manifestations qui rythmeront le centre-ville tout au long du week-end. Plusieurs établissements proposeront des animations dès mercredi. Avant tout, la soirée principale du samedi sera marquée par un spectacle pyrotechnique tiré à 20h depuis le Chevalement du Musée de la Mine. Le traditionnel bal du Fil clôturera la fête. Il réunira habitants et visiteurs autour d’un moment festif qui mêle culture, mémoire et convivialité.

À travers ce maillot et ces événements, l’ASSE rappelle une nouvelle fois son attachement profond à l’histoire de Saint-Étienne et à l’identité de tout un territoire. C'est un hommage qui dépasse le cadre sportif. Il s’inscrit dans la continuité d’un patrimoine collectif que le club contribuera encore, cette année, à célébrer.