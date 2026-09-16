Réunie ce mercredi, suite à la sixième journée de Ligue 2 et à la quatrième journée de Ligue 1, la commission de discipline a prononcé différentes sanctions suite aux rencontres disputées ce week-end sur les pelouses professionnelles. Voici toutes les décisions de ce 16 septembre.

Sur les pelouses de Ligue 2, les dix-huit équipes du championnat se sont montrées assez disciplinées. Aucun arbitre n’a eu besoin de sortir un carton rouge pour expulser un joueur lors de la sixième journée.

En Ligue 1, aucun carton rouge n’a été distribué sur les pelouses ce week-end. Pour autant, un évènement a fait parler et a certainement été sujet de discussion ce mercredi dans les locaux de la LFP.

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Un geste polémique ce week-end en Ligue 1

Auteur d’un but sensationnel à Strasbourg, Paris Brunner a autant fait réagir pour sa frappe que pour sa célébration. L’attaquant monégasque a imité un objet tranchant sa gorge face au Kop Strasbourgeois. Un geste qui a été mal interprété par un grand nombre de spectateurs et qui pourrait être passible d’une sanction. Le Conseil National de l’Éthique a notamment saisi la LFP.

Si depuis, le joueur formé à Dortmund a tenté de justifier et d’excuser son geste, cela ne devrait pas changer l’interprétation de la commission de discipline. Selon son règlement, jusqu’à quatre matchs de suspension sont encourus par le joueur de l’ASM. Un épisode qui rappelle celui de la célébration d'Edinson Cavani au Stade de France face au RC Lens en 2014. À l'époque, l'uruguayen du PSG avait simulé le fait qu'il utilisait une arme pour fêter son but.

Si une sanction est envisageable, la LFP a annoncé ce mardi que le joueur était convoqué la semaine prochaine devant la commission de discipline.

Les décisions de la LFP de ce 16 septembre

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur différents dossiers :

"EXCLUSIONS

LIGUE 2 BKT

6ème journée de Ligue 2 BKT : USL Dunkerque – AS Saint- Étienne du samedi 12 septembre 2026.

Exclusion de M. Christophe LOLLICHON, entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque.

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

INCIDENTS

LIGUE 1 McDONALD’S

3ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – Stade Rennais FC du dimanche 6 septembre 2026.

Comportement de M. Laurent BOISSIER, Directeur Sportif d’Angers SCO.

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Comportement de M. Sylvain ARMAND, Coordinateur sportif du LOSC.

Un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Comportement et propos de M. Olivier LETANG, Président du LOSC.

Saisie par un rapport de l'arbitre et par le Conseil National de l'Ethique de la FFF, la Commission a prononcé une amende de 20.000 euros à l'encontre de M. Olivier LETANG."