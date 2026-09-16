Lucas Stassin n’a pas oublié l’ASSE. Prêté au FC Séville avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros, l’attaquant belge veut profiter de son aventure espagnole pour franchir un nouveau cap. Et surtout, retrouver les Diables rouges.

Lucas Stassin vit un nouveau tournant dans sa carrière. Après son départ de l’ASSE pour le FC Séville dans les dernières heures du mercato, l’attaquant belge s’est confié à La DH les Sports +. Entre son transfert, ses ambitions en sélection et son regard sur le football belge, le Stéphanois de 21 ans affiche clairement ses objectifs.

Le buteur reste notamment marqué par sa non-convocation pour la Coupe du monde. Une déception qu’il ne souhaite pas revivre. Son passage à Séville doit justement lui permettre de se rapprocher de la sélection belge. Et Stassin ne cache pas son impatience à l’idée de travailler sous les ordres de Mark van Bommel.

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Lucas Stassin veut franchir un cap à Séville

Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE a été particulièrement mouvementé. L’attaquant belge explique à La DH que plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation. Mais le prix demandé par Saint-Étienne avait compliqué les discussions.

« Saint-Étienne réclamait au départ une somme folle », explique-t-il. Le joueur estime également que son statut en Ligue 2 avait pesé dans les négociations. Finalement, le FC Séville a trouvé la solution pour attirer l’ancien Stéphanois avec un prêt assorti d’une option d’achat, estimée à 25 millions d’euros.

Pour Stassin, ce choix répond surtout à une volonté sportive. L’attaquant considère Séville comme « l’endroit idéal » pour progresser. Il va désormais pouvoir évoluer en Liga et se mesurer régulièrement à des formations de très haut niveau.

Un contexte qu’il juge également favorable à ses ambitions internationales. « Je suis devenu un joueur plus complet ces dernières années », assure-t-il dans les colonnes de La DH.

L'attaquant rêve déjà des Diables rouges

L’objectif est clair : retrouver la sélection belge. Lucas Stassin a été déçu de manquer la Coupe du monde et ne veut pas connaître une nouvelle désillusion. Son transfert en Espagne doit donc lui permettre de se rapprocher des Diables rouges.

Le changement de sélectionneur pourrait d’ailleurs lui offrir une nouvelle opportunité. Mark van Bommel a pris les commandes de la Belgique, mais n’a pas encore eu le temps de contacter Stassin. La fin du mercato a été particulièrement agitée pour l'attaquant.

Le Belge connaît toutefois déjà son nouveau sélectionneur. Il se souvient notamment d'une rencontre disputée lorsqu'il évoluait à Westerlo. Entré alors que son équipe était menée 1-0 face à l’Antwerp de van Bommel, Stassin avait complètement changé le scénario. Le match s’était terminé sur le score de 2-2, avec un doublé de l’attaquant.

De quoi nourrir ses ambitions. Stassin compte suivre attentivement la conférence de presse de van Bommel vendredi. Et il n’a visiblement pas prévu de laisser passer sa chance si le sélectionneur belge décide de faire appel à lui.

« Il y a des vols directs entre Séville et Charleroi, ça facilite les choses. Mais je serais venu à pied s’il le fallait », lance-t-il avec détermination.

Avant de penser aux Diables rouges, Lucas Stassin doit désormais convaincre à Séville. Son aventure espagnole débute avec un programme particulièrement relevé. L’attaquant belge doit notamment défier Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne, avant de retrouver le FC Barcelone trois jours plus tard. Des rendez-vous qui pourraient rapidement donner une première indication sur sa capacité à s’imposer au plus haut niveau.