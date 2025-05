Libre depuis son départ d’Al-Duhail, Christophe Galtier plaît beaucoup à la direction du FC Nantes (ligue 1). Mais une arrivée du technicien français semble difficile à concrétiser.

Le FC Nantes cherche encore son futur entraîneur. Dix jours après avoir limogé Antoine Kombouaré et son staff, la direction nantaise multiplie les pistes pour redonner un élan à un projet sportif à bout de souffle. Et voilà que surgit un nom qui fait immédiatement fantasmer les supporters : Christophe Galtier.

L’ancien coach du PSG, champion de France avec Lille, et libre depuis son départ du Qatar, bénéficie d’une belle cote auprès de la famille Kita, séduite par son expérience, sa stature, et sa capacité à structurer un groupe. Un profil de haut niveau qui tranche avec les dernières directions prises par le club.

Un dossier financièrement complexe pour Nantes en Ligue 1

Si l'idée de voir Galtier débarquer sur les bords de l’Erdre emballe les tribunes et alimente les conversations, le dossier paraît hors de portée sur le plan financier. Selon Ouest-France, la direction nantaise considère le projet comme "pas réalisable" en l'état.

Entre les coûts liés au départ de Kombouaré, les indemnités déjà engagées, et le standing salarial d’un entraîneur passé récemment par le PSG, l’opération semble incompatible avec les moyens actuels du FCN. Une source proche du club tempère ainsi les ardeurs : "Il y a de l’intérêt, mais ce n’est pas réaliste pour le moment."

Luis Castro reste la piste la plus chaude

Dans ce contexte, Luis Castro, coach de Dunkerque et artisan d’une saison exceptionnelle en Ligue 2 (demi-finale de Coupe de France, barrages pour la montée), reste la piste la plus crédible. Son style de jeu séduit en interne et correspond à l’identité nantaise. Toutefois, son contrat court jusqu’en 2027 et une indemnité de 2 millions d’euros est réclamée, freinant là encore les négociations.

D'autres noms circulent, sans certitude. Ahmed Kantarin adjoint de Kombouare, un temps évoqué, ne semble pas avoir la faveur de la direction malgré son soutien auprès de certains joueurs.