L'ancien entraîneur emblématique de l’ASSE, Christophe Galtier, a mis fin à son aventure au Qatar. Libre, il pourrait bientôt rebondir dans un nouveau projet ambitieux.

Galtier quitte le Qatar par la grande porte

C’est désormais officiel : Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur d’Al-Duhail SC la saison prochaine. L'ancien technicien des Verts, qui avait pris les rênes du club qatari en octobre 2023 après son départ du Paris Saint-Germain, a refusé de prolonger son contrat. Une décision attendue, confirmée par le club ce mardi matin.

Durant son passage à Doha, Galtier a terminé deuxième du championnat qatari, à seulement deux petits points du champion Al-Sadd. Une défaite cruelle aux tirs au but en finale de la Coupe du Qatar et une élimination prématurée en Coupe de l’Émir auront finalement convaincu les deux parties de ne pas poursuivre l’aventure.

Un souvenir impérissable à l'ASSE

Pour les supporters stéphanois, le nom de Christophe Galtier reste gravé comme celui du dernier entraîneur à avoir ramené un titre dans le Forez (Coupe de la Ligue 2013) et redonné de la stabilité au club entre 2009 et 2017. Depuis, l’ancien défenseur a gravi les échelons en Ligue 1, remportant le championnat avec Lille (2021), puis passant par Nice et le PSG.

Libre à 58 ans, Galtier se retrouve à nouveau sur le marché des entraîneurs. Et avec son expérience, il ne devrait pas manquer de propositions. Plusieurs clubs européens, notamment en Ligue 1 ou en Serie A, pourraient se positionner.

Source : L’Équipe