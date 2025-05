Faute d’accord au 31 mai, la création d’une chaîne Ligue 1 par la LFP et DAZN reste incertaine. La nouvelle échéance est fixée au 15 juin selon les informations de l'Équipe. Explications.

À deux mois et demi de la reprise de la Ligue 1, l’incertitude demeure sur la diffusion des matchs de l’élite française. Alors que la LFP et DAZN avaient initialement fixé la date butoir au 31 mai pour boucler un éventuel partenariat autour d’une nouvelle chaîne Ligue 1, les discussions sont prolongées jusqu’au 15 juin. En cause : l’absence d’un partenaire prêt à garantir un minimum financier, pourtant essentiel au lancement du projet.

C’est Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media et artisan de ce projet, qui a lui-même reconnu devant le bureau de la Ligue l’impasse actuelle. L’ancien patron de M6 peine à convaincre un acteur du marché d’investir sur un modèle encore flou. Si la chaîne n’est pas lancée, DAZN devra verser 85 M€ à la LFP, en compensation de la rupture anticipée de son contrat de diffusion.

Chaîne Ligue 1 : un pari risqué sans partenaire solide

Dans l’hypothèse où un accord serait trouvé, DAZN s’engagerait à investir 110 M€ sur deux saisons pour co-créer cette fameuse chaîne Ligue 1. Un projet jugé audacieux, voire risqué, compte tenu du contexte : désintérêt relatif des grands diffuseurs, modèle économique incertain et clubs professionnels dans une situation financière déjà critique.

Amazon Prime Video, Canal+, beIN Sports ou encore Disney+ ont bien été approchés par la LFP, mais aucun ne semble prêt, à ce jour, à garantir un montant plancher pour accompagner le projet. De Tavernost continue pourtant de croire à une issue favorable de dernière minute. Pour certains observateurs, il ne s’agit peut-être que d’une stratégie de négociation pour forcer la main à l’un des acteurs majeurs du secteur.

Un flou inquiétant pour les clubs

Ce flou médiatique n’est pas sans conséquence. Pour les clubs professionnels, la perspective de ne pas connaître leur futur diffuseur à la mi-juin est extrêmement préoccupante. La vente des droits TV représente une part essentielle de leurs revenus. À l’image de l’ASSE, dont le budget sera revu en fonction des rentrées audiovisuelles, l’ensemble des clubs attend avec fébrilité une décision claire.

En coulisses, certains dirigeants s’inquiètent de la faiblesse des offres et du manque d’attrait actuel pour la Ligue 1. D’autres espèrent qu’un acteur comme Canal+ ou Amazon revienne à la table avec une proposition salvatrice. Une chose est sûre : l’échec du projet de chaîne Ligue 1 serait un revers majeur pour la LFP, qui ambitionnait de reprendre le contrôle de sa diffusion et de maximiser ses recettes.