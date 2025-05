Lucas Stassin brille sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. Avec 12 buts cette saison, il domine le classement des meilleurs buteurs U21 de Ligue 1, surpassant largement ses xG. Focus sur une ascension fulgurante.

La saison 2024-2025 révèle Lucas Stassin comme l’un des plus grands espoirs du football français. À seulement 19 ans, l’attaquant stéphanois affiche un bilan impressionnant de 12 buts inscrits pour 8.02 expected goals (xG). Une performance qui témoigne de son efficacité redoutable devant les cages, et qui fait de lui le meilleur buteur U21 de Ligue 1.

Alors que de nombreux jeunes talents peinent à convertir leurs occasions, Stassin surperforme nettement ses statistiques, preuve d’un sang-froid et d’une maturité rare. Son sens du placement, sa spontanéité et son jeu sans ballon sont salués par les observateurs de Ligue 1.

Recruté par l’ASSE en provenance de Westerloo, Lucas Stassin s’est rapidement imposé comme un titulaire dans le dispositif offensif d'Eirik Horneland. Sa capacité à peser sur les défenses, à décrocher, combiner et finir, offre à Saint-Étienne une arme précieuse dans la quête d'une remontée en Ligue 1.

Le club forézien, souvent critiqué ces dernières années pour son manque de tranchant offensif, peut désormais compter sur un joueur capable de débloquer une rencontre à lui seul. Dans un championnat où les espaces se réduisent, le profil complet de Stassin séduit aussi bien les supporters que les recruteurs.

Avec une telle précocité, Lucas Stassin attire déjà l’attention de clubs européens. L’ASSE devra rapidement sécuriser son joyau pour éviter une fuite prématurée. Son profil, alliant puissance, intelligence de jeu et efficacité, le rend compatible avec de nombreux styles de jeu à l’étranger.

Mais pour l’heure, le Belge appartient à Sainté. Entouré de jeunes pousses et de cadres expérimentés, il bénéficie d’un environnement propice à l’éclosion. Si l’ASSE parvient à bâtir autour de lui, Stassin pourrait bien devenir le visage du renouveau stéphanois.

Belgian Lucas Stassin (20) is making a name for himself, and it's unlikely he'll be playing in Ligue 2 next season.

Although Saint-Etienne's Canadian backers, Kilmer Sports Ventures, may want to keep him following their relegation, Stassin's career is taking off. pic.twitter.com/pD1EqfqZFM

— The Ligue 1 Essential (@Ligue1Essential) May 27, 2025