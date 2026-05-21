L’OGC Nice ne prendra pas la finale de Coupe de France à la légère avant son barrage contre l’ASSE. Claude Puel a convoqué un groupe quasi complet pour défier Lens ce vendredi soir au Stade de France. Un signal fort envoyé avant la double confrontation face aux Verts.

Alors que certains observateurs imaginaient un OGC Nice concentré uniquement sur son barrage de Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a rapidement dissipé les doutes. Pour cette 108e finale de Coupe de France Crédit Agricole contre le RC Lens, le technicien niçois a décidé d’emmener 23 joueurs dans la capitale.

Une décision qui montre clairement que les Aiglons ne comptent pas sacrifier cette finale malgré l’importance des deux rendez-vous à venir contre les Stéphanois. Le premier acte aura lieu mardi prochain à Geoffroy-Guichard avant le retour prévu à l’Allianz Riviera le vendredi 29 mai.

Un groupe niçois presque au complet pour la Coupe de France

Du côté niçois, aucune absence majeure n’est à signaler. Seul Tanguy Ndombele manque à l’appel. Arrivé dans le Sud avec de grandes attentes, l’ancien international français peine toujours à retrouver son meilleur niveau. Moïse Bambito (blessés) et Abdul Samed (choix) sont indisponibles également.

Pour le reste, Claude Puel pourra compter sur un groupe dense et expérimenté pour tenter de décrocher un trophée national avant de basculer sur l’objectif maintien face à l’ASSE.

Voici le groupe retenu par l’OGC Nice pour cette finale :

Gardiens :

Diouf, Dupé, Zelazowski

Défenseurs :

Abdi, Bah, Bard, Clauss, Dante, Mendy, Ndayishimiye, Oppong

Milieux :

Boudaoui, Coulibaly, Louchet, Sanson, Vanhoutte

Attaquants :

Boudache, Cho, Diop, Gouveia, Jansson, Kevin Carlos, Wahi

L’ASSE suivra cette finale avec attention

À Saint-Étienne, cette finale sera forcément observée de près. Au-delà du résultat, c’est surtout l’impact physique et mental de cette rencontre qui intéressera les Verts.

Un match intense au Stade de France pourrait laisser des traces dans les rangs niçois avant le barrage. À l’inverse, une victoire offrirait un énorme boost de confiance aux hommes de Claude Puel avant de retrouver Geoffroy-Guichard.

L’ASSE sait désormais à quoi s’attendre : Nice ne lèvera pas le pied avant cette double confrontation décisive pour l’avenir des deux clubs.