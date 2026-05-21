Malgré une saison mouvementée pour l’ASSE, Zuriko Davitashvili continue de s’imposer comme l’une des grandes références offensives de Ligue 2. Le Géorgien figure dans le onze-type 2025-2026 établi par le CIES, l’Observatoire du football basé en Suisse.

Le CIES a dévoilé son équipe-type de la saison en Ligue 2 sur la base des données statistiques recueillies par InStat. Dans cette sélection, un Stéphanois apparaît : Zuriko Davitashvili. L’ailier offensif de l’ASSE prend place sur le côté droit de l’attaque dans un onze dominé par plusieurs formations de haut de tableau comme Le Mans, Troyes ou Rodez.

Auteur d’une saison particulièrement active sous le maillot stéphanois, Davitashvili a confirmé son statut de joueur capable de déséquilibrer n’importe quelle défense de Ligue 2. Le Géorgien a souvent porté l’animation offensive des Verts, notamment dans les périodes les plus délicates de la saison. Ses statistiques, mais aussi son influence dans le jeu stéphanois, lui permettent aujourd’hui d’intégrer cette sélection prestigieuse du CIES.

Une reconnaissance individuelle pour Davitashvili

Dans ce onze-type, Davitashvili accompagne notamment Giovani Versini, révélation du Pau FC également suivie par l’ASSE, ainsi que l’attaquant Tawfik Bentayeb. Au milieu et en défense, plusieurs joueurs de Rodez et de Troyes figurent également dans cette équipe de la saison.

Le Stéphanois apparaît surtout comme l’un des rares joueurs offensifs de Ligue 2 capables d’avoir maintenu un niveau de performance élevé malgré les difficultés collectives traversées par l’ASSE. Très souvent ciblé par les défenses adverses, Davitashvili a continué à créer des différences grâce à sa qualité technique et sa percussion dans les un contre un.

Cette distinction vient aussi confirmer le poids pris par l’international géorgien dans le vestiaire stéphanois depuis son arrivée. Dans les grands rendez-vous de la saison, il est régulièrement resté l’un des joueurs les plus dangereux de l’effectif.

Un symbole avant les barrages pour l’ASSE

Déjà élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, cette reconnaissance tombe à un moment important pour Davitashvili et l'AS Saint-Étienne. Toujours engagé dans les barrages d’accession face à Nice, le club stéphanois aura besoin d’un grand Zuriko pour espérer retrouver la Ligue 1.

Le joueur de 25 ans reste l’un des principaux atouts offensifs de Philippe Montanier dans une fin de saison aux forts enjeux. Son expérience internationale, sa capacité à éliminer et sa personnalité dans les matches à pression pourraient peser lourd face à une équipe niçoise qui arrivera fragilisée.