À quelques jours de la finale de Coupe de France puis du barrage contre l’ASSE, Christophe Dugarry a livré un énorme coup de gueule sur RMC concernant la situation de l’OGC Nice. L’ancien international français refuse totalement l’idée que les Niçois puissent sacrifier un objectif pour mieux préparer le barrage face aux Verts.

Christophe Dugarry n’a visiblement pas apprécié certains débats autour de l’OGC Nice. Alors que le club azuréen s’apprête à disputer une finale de Coupe de France contre Lens avant d’enchaîner avec le barrage d’accession contre l’ASSE, plusieurs consultants évoquent déjà la possibilité de gérer certains matches pour éviter une catastrophe sportive. Une idée totalement rejetée par l’ancien champion du monde. "Le meilleur moyen de préparer le barrage, c’est de gagner la Coupe de France", a-t-il lancé dans Rothen s’enflamme sur RMC. Pour Dugarry, Nice ne peut absolument pas choisir entre les deux compétitions malgré le risque de relégation en Ligue 2.

L’ancien attaquant estime même que le club niçois n’a aucun luxe actuellement. "Il reste trois matches, ce sont les trois matches de leur vie." Dugarry rappelle également la saison extrêmement compliquée vécue par Nice avec seulement sept victoires en championnat et seize défaites. Pour lui, imaginer bazarder volontairement un rendez-vous aussi important n’a aucun sens. "Tu crois qu’en sacrifiant un match contre Lens, ça te garantit de réussir ensuite le barrage ?"

Dugarry refuse totalement le terme de "match de la peur"

Le consultant de RMC s’est aussi fortement agacé de voir certains présenter le barrage contre Saint-Étienne comme un traumatisme potentiel pour les joueurs niçois. "Le match de la peur ? Le match de la peur pour les peureux !" a-t-il répondu avec beaucoup d'agacement. Dugarry considère au contraire que ce type de rendez-vous doit justement révéler le caractère des joueurs professionnels. "Quand on est sportif de haut niveau, on est censé avoir une cuirasse plus solide que les autres."

L’ancien Bordelais estime même que la pression du maintien fait pleinement partie de la carrière d’un joueur professionnel. "Se sauver dans un barrage, ce sont des souvenirs aussi forts qu’une victoire en Coupe de France." Une vision très claire du haut niveau selon lui. Malgré les critiques reçues cette saison, Dugarry attend désormais une réaction d’orgueil des Niçois avant d’affronter l’ASSE. "Même après une saison ratée, il faut montrer qu’on est solide."

Nice arrive sous énorme pression avant l’ASSE

Des propos qui illustrent parfaitement l’atmosphère très particulière qui entoure actuellement l’OGC Nice. Entre la finale de Coupe de France et le barrage contre Saint-Étienne, le club azuréen joue une partie énorme de son avenir sur quelques jours. Philippe Montanier l’a d’ailleurs rappelé lui-même dimanche : malgré les difficultés niçoises, l’ASSE s’attend à affronter une équipe de très haut niveau avec des joueurs capables de faire basculer une double confrontation.

Côté Nice, certains observateurs commencent déjà à parler d’une saison qui pourrait virer à la catastrophe industrielle en cas de relégation. C’est précisément ce discours que Christophe Dugarry tente aujourd’hui de balayer avant le barrage contre les Verts. Reste désormais à savoir comment le groupe niçois digérera cette énorme pression dans les prochains jours.