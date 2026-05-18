La soirée de dimanche à la Beaujoire a brutalement replongé le football français dans les images les plus sombres de ces dernières saisons. Le match entre Nantes et Toulouse a été définitivement interrompu après des incidents graves en tribunes et sur la pelouse. Une situation qui rappelle fortement le barrage ASSE - Auxerre de 2022 et qui pourrait désormais exposer le FC Nantes à des sanctions très lourdes.

Le climat était déjà extrêmement tendu avant même le coup d’envoi de Nantes-Toulouse. Relégué officiellement en Ligue 2 depuis une semaine, le FC Nantes disputait son dernier match de la saison dans une atmosphère explosive. Très rapidement, la colère d’une partie des supporters nantais s’est exprimée dans la Tribune Loire avec plusieurs banderoles hostiles, parfois insultantes envers la direction et le club. Quelques minutes plus tard, la situation a totalement dégénéré. Des fumigènes ont été lancés sur la pelouse avant qu’une partie des supporters ne tente d’envahir le terrain. Face au chaos, Stéphanie Frappart a immédiatement renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Le match n’a ensuite jamais repris.

Dans les minutes suivantes, la Beaujoire a basculé dans une scène de grande confusion. Les forces de l’ordre, initialement mal positionnées autour de la Tribune Loire, ont tenté d’intervenir pendant que plusieurs groupes cagoulés affrontaient les CRS. Des sièges ont été arrachés puis projetés en direction des forces de sécurité. Selon plusieurs témoins présents dans le stade, certains joueurs nantais auraient même demandé à leurs proches de quitter rapidement l’enceinte par mesure de sécurité. Une cellule de crise réunissant la LFP et les autorités a ensuite été mise en place avant que l’arrêt définitif de la rencontre ne soit confirmé, comme l'a indiqué le journal L'Equipe.

Le précédent ASSE - Auxerre revient immédiatement dans les esprits

Impossible de ne pas penser aux événements du 29 mai 2022 à Geoffroy-Guichard. Ce soir-là, après la relégation de l’ASSE contre Auxerre lors du barrage retour, des centaines de supporters avaient envahi la pelouse tandis que des mortiers et des fumigènes étaient tirés dans plusieurs secteurs du stade. La commission de discipline de la LFP avait alors parlé d’une situation où le football français était "passé proche d’un drame". Quelques semaines plus tard, les sanctions prononcées contre Saint-Étienne étaient historiques : retrait de trois points fermes, trois avec sursis et quatre matches à huis clos ferme.

À l’époque, la LFP avait notamment insisté sur plusieurs éléments aggravants : l’envahissement de terrain, les violences envers les officiels, les tirs tendus de mortiers et le contexte général d’insécurité dans le stade. Plusieurs de ces éléments apparaissent déjà dans les premiers témoignages concernant Nantes - Toulouse. Même si les circonstances restent différentes, la gravité des scènes observées dimanche pourrait pousser la commission de discipline à se montrer particulièrement sévère avec le FC Nantes. D’autant que le match a été définitivement arrêté en cours de jeu, ce qui représente un précédent extrêmement rare à ce niveau.

Nantes rejoint une liste inquiétante pour le football français

Le cas nantais intervient dans un contexte déjà très tendu autour des violences dans les stades français. Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont vu leur saison basculer dans des scènes de débordements liées à la relégation ou à la peur de descendre. Le FC Metz a lui aussi connu récemment des incidents face à Lorient avec interruption temporaire de rencontre après des jets de fumigènes à Saint-Symphorien. Mais la situation observée à Nantes semble d’un niveau supérieur tant les affrontements ont pris de l’ampleur dans les tribunes.

Cette soirée restera également marquée par les images de Vahid Halilhodzic. L’entraîneur nantais, qui dirigeait à 74 ans le dernier match de sa carrière, est resté seul plusieurs minutes au bord du terrain face aux supporters en colère. Très touché émotionnellement, il aurait même proposé d’aller parler directement avec eux avant d’en être empêché par les stadiers. Une scène forte au milieu d’un climat devenu totalement incontrôlable.

Désormais, le FC Nantes attend la décision de la commission de discipline avec beaucoup d’inquiétude. Au regard du précédent stéphanois et du durcissement affiché ces dernières années par la LFP contre les violences dans les stades, le club nantais pourrait rapidement comprendre que sa relégation sportive ne sera peut-être pas la seule conséquence de cette soirée noire.