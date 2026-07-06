Évoqué à plusieurs reprises du côté de l'ASSE ces derniers mois, Wilfried Nancy ne devrait finalement pas rejoindre le Forez. Selon les informations d'Onze Mondial, le technicien français est désormais en pole position pour devenir le prochain entraîneur du RC Strasbourg.

Le nom de Wilfried Nancy a animé les discussions autour de l'AS Saint-Étienne pendant plusieurs mois. Libre depuis son départ du Celtic Glasgow, l'ancien entraîneur de Columbus Crew présentait un profil séduisant. Son expérience en Amérique du Nord, son goût pour un football offensif et sa capacité à développer les jeunes joueurs correspondaient à plusieurs critères recherchés par les décideurs stéphanois.

Pour autant, cette piste n'a jamais réellement dépassé le stade des échanges et des prises de renseignements pour l'ASSE qui recherchait un remplaçant à Philippe Montanier. Au fil des semaines, la stratégie de Kilmer Sports s'est progressivement dessinée autour d'autres profils.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'ASSE a finalement fait d'autres choix

En décembre 2024, après avoir étudié plusieurs candidatures, les nouveaux dirigeants de l'ASSE ont choisi de confier leur projet à Eirik Horneland. Le technicien norvégien est rapidement devenu la priorité des décideurs stéphanois.

Les mois ont passé. Montanier et Horneland ont raté la montée. C'est ensuite Ian Cathro qui a pris de l'épaisseur dans les réflexions du club. Le technicien écossais figurait lui aussi parmi les profils appréciés par Kilmer Sports, dont la volonté était de miser sur un entraîneur capable d'inscrire son travail dans la durée.

Pendant ce temps, Wilfried Nancy est resté sans club. Son nom a continué de circuler en Ligue 1, notamment du côté de Lorient, avant de revenir avec insistance ces derniers jours... à Strasbourg.

Strasbourg en pole pour accueillir Wilfried Nancy

Selon les informations révélées par Onze Mondial, le Racing Club de Strasbourg a fait de Wilfried Nancy sa priorité pour succéder à Gary O'Neil, parti rejoindre Ipswich Town.

Les dirigeants de BlueCo, propriétaires du club alsacien, recherchent un entraîneur francophone capable de poursuivre le développement d'un effectif jeune et ambitieux. Le profil de Nancy coche de nombreuses cases.

Les discussions seraient déjà engagées entre les différentes parties. Si aucun accord définitif n'a encore été trouvé, le technicien de 49 ans apparaît aujourd'hui comme le grand favori pour s'installer sur le banc strasbourgeois.

Pour l'ancien entraîneur de Columbus Crew, il s'agirait de sa première véritable expérience sur un banc de Ligue 1. De quoi tourner définitivement la page d'une aventure écossaise écourtée après seulement huit rencontres au Celtic Glasgow.

Annoncé à plusieurs reprises dans le Forez, Wilfried Nancy ne portera finalement pas les couleurs stéphanoises. Sauf improbable retournement de situation, c'est bien en Alsace que le technicien français devrait découvrir le championnat de France.

Source : Onze Mondial