Les anciens Verts ont connu un week-end prolifique sur les pelouses du monde entier. Des buts et quelques passes décisives on notamment éclairé certaines rencontres. Plusieurs ex-Stéphanois se sont distingués en championnat comme en coupe. Tour des stades...

Dès jeudi, Ibrahima Wadji a participé à la victoire 3-0 du Turan Tovuz à Araz : entré à la pause, averti dès la 46e minute, il a inscrit le troisième but à la 72e minute. Dans un autre registre, Allan Saint-Maximin a délivré une passe décisive à la 61e minute lors du succès 3-2 de Lens face à Toulouse, après être entré à la 55e. Le samedi, Ignacio Ramirez a marqué immédiatement après son entrée en jeu à la 76e minute, contribuant à la victoire 3-2 de Newell’s à Union Santa Fe. Le dimanche, Adil Aouchiche a trouvé le chemin des filets à la 51e minute lors du succès 4-1 de Schalke contre Münster, tandis que Loïs Diony a inscrit l’unique but de Manisaspor à la 64e minute contre Serik Spor.

Des anciens Verts décisifs pour leur équipe

Au-delà des buteurs, certains anciens Stéphanois ont pesé dans le résultat de leur équipe. Makhtar Gueye s’est illustré avec une passe décisive à la 38e minute lors de la victoire 3-1 du Shanghai Shenhua face à Liaoning Tieren. En revanche, même s'ils ont été alignés par leurs coachs, d'autres anciens Verts n'ont pas amélioré leurs statistiques buts ou passes décisives. Par exemple, William Saliba lors de la défaite 2-1 d’Arsenal à Manchester City ou Yann M'Vila, averti à la 15e minute mais solide dans le succès 2-0 de Caen à Bourg-en-Bresse. Les gardiens et défenseurs n’ont pas été en reste, à l’image de Pauline Peyraud-Magnin, titulaire lors du nul 1-1 de l’équipe de France contre les Pays-Bas.

Discipline et incidents : un week-end contrasté

Miguel Trauco a été expulsé à la 88e minute lors de la victoire 1-0 de Sports Boys à Alianza Atletico. Quelques avertissements sont à signaler, notamment pour Wadji dès son entrée ou encore pour Beres Owusu à la 38e minute lors du nul 1-1 entre le Graz AK et Ried. Loïs Diony a lui été averti dans le temps additionnel après son but. Sur le plan collectif, plusieurs anciens Verts ont connu des fortunes diverses, entre qualifications en coupe, comme Mahmoud Bentayg avec Zamalek, et élimination pour Harold Moukoudi malgré une victoire européenne.