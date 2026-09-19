L’ASSE enchaîne un second déplacement consécutif pour le compte de la septième journée de Ligue 2. Les Verts retrouvent une pelouse où ils avaient vécu un grand moment de bonheur en juin 2024. Retour sur le dernier voyage à Metz.

Deux ans après avoir obtenu une montée en Ligue 1 à Metz, l’ASSE retrouve le club lorrain ce samedi soir. Si les deux clubs se sont recroisés dans l’ascenseur la saison suivante, les Grenats sont redescendus au printemps dernier.

Metz prend l’avantage malgré un rouge précoce

Trois jours plus tôt, l’ASSE avait pris une option dans la double confrontation. Les Verts s’étaient imposés 2-1 dans un Chaudron en feu et devaient ne pas perdre pour obtenir leur ticket pour l’élite.

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Après moins de cinq minutes de jeu, Pape Diallo est auteur d’une faute sur Dennis Appiah. Le VAR intervient et l’arbitre de la rencontre décide d’exclure le Messin pour ce vilain geste. Mené au score cumulé, Metz doit désormais jouer la quasi-totalité de la rencontre à dix contre onze.

Un coup dur qui ne plombe absolument pas les locaux. Malgré l’infériorité numérique, les Grenats ouvrent la marque peu après le quart d’heure de jeu. Sur un centre à ras de terre, Mathieu Udol est trouvé et remet le ballon pour Lamine Camara qui n’a plus qu’à conclure l’offrande. Ce but galvanise le FC Metz qui va vite mettre le feu dans la défense ligérienne.

George Mikautadze déborde Irvin Cardona avant d’être légèrement crocheté par celui-ci dans la surface. Un contact suffisant pour offrir un penalty aux locaux. L’ancien Lyonnais ne se fait pas prier pour se faire justice lui même et placer son équipe devant au score cumulé.

L’ASSE réagit rapidement

Metz continue de pousser et Mathieu Udol s’essaye de loin. La tentative du latéral flirte avec la lucarne de Larsonneur. L’ASSE est passée proche d’être menée 3-0 malgré sa supériorité numérique.

Les Verts réagissent enfin après trente minutes plus que délicates. Sur un corner botté par Dylan Chambost, Aïmen Moueffek dévie le ballon et prolonge la trajectoire jusqu’à Léo Pétrot. Le défenseur né à Monistrol propulse le ballon au fond et remet les deux équipes à égalité au score cumulé. Comme un symbole, trois joueurs formés au club sont impliqués dans ce début de révolte.

L’ASSE parvient petit à petit à reprendre la main sur la rencontre et va être récompensée peu après l’heure de jeu. Yvann Maçon trouve Mathieu Cafaro qui remet subtilement à Sissoko. Le Malien bute sur Oukidja avant de le percuter involontairement, mais voit Maçon suivre et marquer le but du 2-2.

Si les Verts pensent à nouveau obtenir leur ticket provisoire pour la Ligue 1, le VAR va annuler le but. Au moment de sa chute, Ibrahim Sissoko entraîne Mathieu Udol avec lui, ce qui est perçu comme une faute par l’arbitre.

Wadji héros inespéré de la montée

C’est en prolongations que tout va se jouer. L’ASSE tente de prendre l’avantage sans mettre réellement Oukidja et les siens en danger. Metz va répondre après la pause, mais Dennis Appiah va briller pour maintenir les Verts en vie. Sur un centre, Van Den Kerkhof prend le meilleur sur le latéral stéphanois qui parvient à tacler in extremis pour sauver la maison ligérienne.

Alors que l’on se dirige vers une séance de tirs aux buts, Nathanaël Mbuku tente une dernière offensive. L’ancien Rémois est contré mais le ballon revient sur Appiah. Le joueur formé à Monaco retrouve Mbuku qui trouve Wadji. Le Sénégalais, qui a connu multiples blessures cette saison, marque et envoie son équipe en Ligue 1.

Ce samedi, l’ASSE ne devra pas rester sur ce beau souvenir mais sera attendue par des Messins sans doute revanchards. Dans un choc au sommet pour la montée, les Stéphanois seraient bien inspirés de repartir de Saint-Symphorien avec les trois points.