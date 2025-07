Les U16 de l’ASSE, coachés par Kevin De Jésus, évolueront en Régional 1 dans une poule géographique inédite pour la saison 2025-2026.

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de repenser la structuration de ses championnats jeunes. Exit la fameuse poule « avenir » qui rassemblait, ces dernières années, les équipes réserves des clubs disposant de formations en U17 Nationaux. Pour cette nouvelle saison, les Verts de la génération 2010 seront intégrés à une poule plus traditionnelle, davantage axée sur la proximité géographique.

Un changement stratégique visant à limiter les longs déplacements, mais qui bouscule aussi le niveau de la compétition. Certaines équipes comme Annecy, Grenoble ou Lyon la Duchère pourtant dotées d’un effectif en U17 National, sont affectées à d’autres groupes. L’ASSE, elle, devra croiser le fer avec des clubs comme Clermont Foot (2), le FC Villefranche-Beaujolais, le Puy Foot 43, ou encore Domtac FC.

Une poule relevée et homogène pour les Verts

Si cette nouvelle répartition géographique a pour but d’alléger la logistique des clubs, elle n’en reste pas moins compétitive. Des formations comme l’AS Montferrandaise, l’AS Montchat Lyon ou encore l’Étrat La Tour Sportif sont reconnues pour la qualité de leur formation. Les jeunes Verts devront s’adapter à un contexte plus varié, face à des équipes parfois dépourvues de catégories U17 Nationales, mais souvent très engagées et imprévisibles.

Cette réforme va offrir aux Stéphanois une opposition différente, moins structurée sur le papier, mais potentiellement plus rude dans le contenu des matchs. Une excellente école pour travailler la capacité d’adaptation et l’intensité, éléments-clés dans la progression vers le haut niveau.

Génération 2010 : entre continuité et renforts

Sous la houlette de Kevin De Jésus, les regards seront tournés vers la génération 2010, appelée à porter haut les couleurs du Forez cette saison. Une équipe qui pourra également s’appuyer sur l’intégration de recrues venues d’Île-de-France et du Sud de la France (voir les joueurs ici). Ces ajouts qualitatifs viennent compléter un effectif déjà bien rodé, et donnent de solides garanties pour aborder la saison avec ambition.

Le projet de formation stéphanois reste au cœur des priorités du club, et cette cuvée 2010 devra démontrer toute l’étendue de son potentiel dans une poule où chaque déplacement représentera un vrai combat. La mission est claire : continuer à progresser individuellement et collectivement, pour alimenter demain les U17 Nationaux, voire au-delà.