Le centre de formation, pilier historique de l’ADN stéphanois, continue de se renforcer. L’ASSE va enregistrer l’arrivée de six jeunes joueurs prometteurs en juillet 2025 issus de la détection nationale, dans l’objectif d’en faire les futurs visages de l’équipe première.

L'ASSE continue de prospecter et d'attirer les talents de demain. Le travail des scouts du centre de formation (Anquetil, Gory, Karouni, Hannachi, Laclef,Versault et Chichilianne) n'est plus à louer depuis plusieurs saisons, à l'image d'Hamdane Karouni qui a déniché Mathis Amougou (vendu 15M à Chelsea en Janvier dernier).

Des talents franciliens pour l’avenir des Verts

Comme chaque année, la cellule de recrutement du centre de formation active ses réseaux. En Île-de-France, le trio Karouni-Anquetil-Gory poursuit un travail remarquable, en attirant quatre nouvelles recrues à fort potentiel.

Autre pépite francilienne : Isaak Seydi, ailier né en 2010, en provenance de Montfermeil. Il rejoindra l’Étrat en juillet 2025. Ce joueur de couloir au profil moderne allie percussion, finesse technique et un vrai sens du collectif. Il représente une réelle promesse pour l’avenir du club.

L’ASSE met également la main sur Oswaldo Mendy, un milieu axial formé au FC Grigny. Son coach, Issa, ne tarit pas d’éloges : « Oswaldo est un garçon intelligent, polyvalent, capitaine des U13 et déjà performant avec les U14. Il ne lâche jamais rien, ce qui en fait un leader naturel. » Son profil complet et sa lecture du jeu laissent présager un avenir radieux.

Lohore Gobe, milieu de terrain issu de l’US Torcy, est la troisième recrue de la saison en provenance de la région parisienne après Cuozzi et Seydi. Torcy, reconnu pour sa qualité de formation (comme en témoigne la trajectoire de plusieurs joueurs pros), confirme son lien fort avec Saint-Étienne. Gobe se distingue par son intelligence de jeu et sa capacité à organiser le jeu au milieu.

Enfin, Fousseny Kaloga, ailier percutant, complète cette vague parisienne. Vif, dribbleur et rapide, il est capable de déséquilibrer à tout moment une défense adverse. Ses qualités de vitesse et de débordement font de lui un atout rare dans sa catégorie d’âge.

Le Sud en force avec deux profils de haut niveau

La politique de détection ne se limite pas à l’Île-de-France. Deux jeunes talents du sud de la France s’apprêtent également à revêtir la tunique verte grâce au travail du duo Laclef-Hannachi.

Paolo Freychet, avant-centre au profil complet, a été repéré avant de s'offrir un passage remarqué au Pôle Espoirs de Castelmaurou. Retenu en sélection nationale U15, il impressionne par son efficacité devant le but et sa compréhension du jeu. Son intégration au centre en juillet est un pari sur un attaquant déjà scruté par les observateurs.

Enfin, Naoufan Mnemoi, défenseur central solide et intelligent, formé à l’AS Air Bel et passé par le pôle espoir d’Aix-en-Provence, viendra renforcer la base arrière du centre de formation. Lui aussi a été convoqué avec les U15 de l’équipe de France, preuve de son potentiel reconnu.

L’ASSE fidèle à sa tradition de formation

Depuis toujours, l’AS Saint-Étienne fait de la formation un pilier de sa stratégie sportive. De nombreux cadres passés ou actuels du club sont issus de l’Étrat. Avec ces six nouveaux talents, le club perpétue cette tradition en recrutant dès le plus jeune âge.

Cette politique ambitieuse repose sur un réseau de détection finement organisé et une volonté affirmée d’offrir un avenir aux jeunes prometteurs. Objectif : renforcer à moyen terme l’équipe première tout en préservant l’ADN vert.