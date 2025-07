L’AS Saint-Étienne poursuit sa structuration en coulisses. Le club stéphanois a accueilli un nouveau recruteur. Une nomination qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de restructuration de la cellule de recrutement du club. Aussi, c'est une façon d'appuyer sur la valorisation des jeunes talents mise en place par la direction depuis plusieurs mois.

Spécialiste de la détection des profils à potentiel, Guillaume Leleu (34 ans) apportera son expertise dans un domaine devenu clé dans le football moderne. Le recrutement de post-formation consiste à cibler les joueurs âgés de 18 à 21 ans, qui ont terminé leur formation initiale, mais n’ont pas encore réussi à s’imposer pleinement dans le monde professionnel. Cette période charnière, souvent décisive pour la trajectoire d’un joueur, requiert une attention particulière. L’objectif est de déceler les potentiels inexploités, d’anticiper les ruptures de contrat, et de miser sur des profils à fort potentiel pour les relancer dans un cadre propice au développement. C’est précisément à ce carrefour que l’ASSE souhaite intervenir avec plus de précision.

C'est aussi l'occasion pour le jeune recruteur d'observer à l'étranger et d'aller trouver des joueurs qui peuvent s'inscrire dans le projet stéphanois à moyen terme.

Guillaume Leleu : 8 ans d'expérience comme recruteur !

Guillaume Leleu ne débarque pas dans le Forez par hasard. Il dispose d’un parcours riche dans le scouting et notamment sur la post-formation. Passé par le LOSC en tant que recruteur pour le centre de formation mais aussi dans d'autres diverses missions au sein du club nordiste, il a ensuite rejoint Brentford FC où il occupait le rôle de scout principal. À Lille, et à Brentford, il a engrangé une expérience de près de huit ans dans des clubs reconnus pour leur stratégie de recrutement innovante, centrée sur les datas et les jeunes à potentiel.

L’arrivée de Leleu vient renforcer le réseau de recrutement des Verts, déjà actif sur le territoire national et européen. Son œil affûté et son expertise dans la détection de profils en devenir seront essentiels pour saisir des opportunités avant la concurrence. Le club entend ainsi mieux préparer l’avenir et potentiellement réaliser des plus-values sur des profils à fort rendement.

L'ASSE veut avoir un temps d'avance !

La post-formation est aujourd’hui un levier stratégique pour des clubs comme Saint-Étienne, qui misent sur l’émergence de jeunes joueurs pour répondre au modèle Kilmer. Des exemples comme Amougou, N’Guessan ou Gourna montrent que le vivier existe, encore faut-il savoir l’identifier et l’intégrer au bon moment.

Avec cette nouvelle recrue dans son organigramme, l’ASSE affiche clairement ses ambitions : ne rien laisser au hasard dans la quête du retour au plus haut niveau, et bâtir sur des fondations solides en capitalisant sur la jeunesse et la compétence.