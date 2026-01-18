Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier 2026 et l’ASSE n’a pas attendu pour préparer l’avenir. Le club stéphanois vient d’enregistrer une nouvelle arrivée pour son centre de formation avec la signature de Nils Rised, milieu offensif très en vue de l’US Torcy. Un recrutement ciblé qui confirme la stratégie des Verts.

Le mois de janvier approche et, avec lui, l’ouverture du mercato hivernal 2026. Comme souvent ces dernières saisons, l’ASSE anticipe. Le club du Forez continue de renforcer son centre de formation avec des profils à fort potentiel. Cette politique assumée vise à sécuriser l’avenir sportif tout en préparant de futures intégrations dans le groupe professionnel. Dans cette optique, les dirigeants stéphanois ont bouclé l’arrivée d’un jeune milieu offensif très suivi sur la scène nationale. Un choix réfléchi, en cohérence avec l’ADN du club et son histoire.

Nils Rised, un profil offensif très convoité

L’ASSE a fait jouer le joueur hier en amical avec les U17 contre Villefranche (défaite 3-1) et confirme donc l'arrivée de Nils Rised en provenance de l’US Torcy. Âgé de la catégorie U17, le milieu offensif réalise une première partie de saison impressionnante en championnat U17 National. En une demi-saison, il affiche déjà neuf buts et sept passes décisives, des statistiques qui ont rapidement attiré l’attention de nombreux recruteurs. Plusieurs centres de formation français étaient positionnés sur le dossier, preuve du potentiel reconnu du joueur.

Séduit par le projet stéphanois, Nils Rised a finalement fait le choix de rejoindre le Forez. Il intégrera les équipes de l’ASSE dès le mois de janvier 2026 et sera placé sous la responsabilité de David Le Moal et Frédéric Dugand. Les deux éducateurs auront pour mission de poursuivre son développement et de l’accompagner dans une progression structurée, avec l’ambition de le faire franchir les différents paliers vers le plus haut niveau.

La formation, pilier central du projet stéphanois

Cette nouvelle signature confirme une fois de plus la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur son centre de formation. Le club souhaite garantir, sur chaque génération, la présence de joueurs à potentiel capables, à terme, d’alimenter l’effectif professionnel. Dans un contexte économique exigeant, la formation reste un levier stratégique majeur pour les Verts, tant sur le plan sportif que financier.

L’ASSE continue ainsi de recruter tôt, de manière ciblée, afin d’installer les jeunes talents dans un environnement propice à leur progression. L’arrivée de Nils Rised s’inscrit pleinement dans cette logique de long terme, avec l’objectif de construire un socle solide pour les saisons à venir.

Une tradition forte entre l’ASSE et l’US Torcy

Le recrutement de Nils Rised s’inscrit également dans une histoire bien connue entre l’ASSE et l’US Torcy. Le club stéphanois a déjà puisé à de nombreuses reprises dans ce vivier reconnu pour la qualité de sa formation. Avant lui, plusieurs joueurs passés par Torcy ont rejoint le Forez, à l’image de Lamine Ghzelai, Lucas Gourna, Mathis Saban, Mathis Amougou, Fodé Camara, Axel Dodote, Rayan Aït-Amer, Tidiane Vibert ou encore Fousséni Kaloga.