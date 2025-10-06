L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan, dispute le Mondial U20 au Chili avec l’équipe de France dirigée par Bernard Diomède. Après une victoire et une défaite, les Bleuets n’avait plus le droit à l’erreur avant d’affronter la Nouvelle-Calédonie, ce dimanche à Talca.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan vit une expérience internationale précieuse sous le maillot tricolore. À seulement 17 ans, le jeune attaquant des Verts participe à son premier grand tournoi mondial avec les U20 de Bernard Diomède. Aligné lors des deux premières rencontres (remplaçant puis titulaire), N’Guessan s’est illustré par sa générosité et sa mobilité dans un collectif encore en rodage.

La France avait bien démarré son Mondial avec une victoire convaincante (2-1) contre l’Afrique du Sud, laissant entrevoir un parcours prometteur. Mais la défaite lourde (0-3) face aux États-Unis a sérieusement refroidi les ambitions françaises, reléguant les Bleuets à la troisième place du groupe avant le dernier match décisif.

France – Nouvelle-Calédonie : une victoire impérative pour voir les huitièmes du Mondial U20

Le calcul est simple pour les jeunes Bleus : il fallait gagner. Avec 3 points et une différence de buts négative (-2), la France ne peut plus se contenter du minimum. En face, la Nouvelle-Calédonie, lanterne rouge du groupe avec 0 point et une différence de -13, n’a plus rien à perdre. Le match, programmé ce dimanche 5 octobre à 22h00 (heure française) au stade Fiscal de Talca, s’annoncçait comme une véritable finale pour l’équipe de Bernard Diomède.

Avant cette dernière journée, le classement du groupe reste serré : 1. États-Unis (6 pts, +11), 2. Afrique du Sud (3 pts, +4), 3. France (3 pts, -2) et 4. Nouvelle-Calédonie (0 pt, -13).

Une victoire française qualifierait les Bleuets pour les huitièmes de finale (7, 8 ou 9 octobre), avec l’ambition de repartir sur une dynamique positive avant les phases à élimination directe.

Résumé de France-Nouvelle-Calédonie

Titulaire, N'guessan a disputé 60 minutes de jeu. Dominateurs dès le début, les Bleuets ont rapidement ouvert le score grâce à une inspiration de Gabin Bernardeau. Sa balle piquée dans la surface a trouvé Andréa Le Borgne, auteur d’un superbe enchaînement contrôle poitrine et demi-volée du droit à la 11e minute. Malgré plusieurs occasions et sept corners, le score est resté inchangé à la pause, les Néo-Calédoniens se montrant peu dangereux. En seconde période, la pression française s’est accentuée et Lucas Michal a doublé la mise sur un centre en retrait de Moustapha Dabo (55e). Épuisés, les Néo-Calédoniens ont cédé en fin de match : Le Borgne a inscrit un doublé (82e, 90e+3), Michal a ajouté un second but de la tête (84e) et Bernardeau a marqué d’un magnifique coup franc en lucarne (90e+1). Une victoire éclatante, fruit d’une domination totale et d’une efficacité offensive retrouvée.

Après sa large victoire 6-0 contre la Nouvelle-Calédonie dans la nuit du 5 au 6 octobre au stade Fiscal de Talca, la sélection nationale U20 poursuit son parcours au Chili.

Dans le groupe E, où trois équipes totalisent deux victoires pour une défaite, la France a décroché sa qualification parmi les quatre meilleurs troisièmes. Ce résultat lui offre une place en huitièmes de finale face au Japon, premier du groupe A avec trois succès en autant de matchs. La rencontre se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h00, à l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.