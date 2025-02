L’ASSE continue de préparer son avenir avec l’arrivée prochaine de Naoufan Mnemoi, jeune défenseur central prometteur né en 2010. Actuellement à Air Bel, il rejoindra le centre de formation des Verts en juillet prochain pour une durée de trois saisons. Il se distingue depuis sa signature avec un rassemblement en équipe de France qu'il effectue actuellement.

Un défenseur en pleine ascension

Repéré par Kaisse Hannachi, le scout responsable du recrutement de la formation dans le bassin mariseillais, il a signé en faveur de l'ASSE dès l'âge de 13 ans. Un accord de non-sollicitation qui lui fera intégrer l'académie stéphanoise dès son arrivée au lycée. Naoufan Mnemoi n’est pas un inconnu dans le milieu du football marseillais. En plus d’évoluer à Air Bel, un club reconnu pour son excellent travail de formation, le jeune défenseur se perfectionne au pôle espoir d’Aix-en-Provence durant la semaine. Cette double structure lui permet de progresser rapidement et d’acquérir une expérience précieuse.

Déjà international avec les Bleuets

Sa récente sélection en équipe de France U15 témoigne de son talent. Titulaire face au Pays de Galles lors d’un match remporté 4-0 par les Bleuets, Mnemoi (un homonyme d'un défenseur déjà présent au centre de formation stéphanois Elfayed) a su convaincre les observateurs de son potentiel. Son intelligence de jeu et sa solidité défensive en font un joueur à suivre de près dans les années à venir.

Cymru Men’s U15 National Team v France at Centre National Du Football, Clairefontaine, France.

🇫🇷 4-0 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/lQeREfXFc4 — mike williams (@MikeWilliams246) February 12, 2025

Un pari sur l’avenir pour l’ASSE

Avec cette signature, l’AS Saint-Étienne confirme son ambition de miser sur des jeunes talents afin de bâtir son futur. L’intégration de Naoufan Mnemoi au centre de formation des Verts dès l’été prochain lui offrira un cadre idéal pour poursuivre son développement et, pourquoi pas, rêver d’une place en équipe première à moyen terme. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite même si le chemin est encore long et semé d'embuches.