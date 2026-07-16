L'ASSE poursuit son travail de détection en vue de renforcer ses futures générations. Comme chaque été, le club stéphanois attire plusieurs jeunes talents appelés à poursuivre leur progression dans le Forez. Une stratégie qui confirme l'importance accordée à la formation par les Verts.

Le recrutement ne concerne pas uniquement l'équipe professionnelle. En coulisses, l'AS Saint-Étienne prépare également son avenir en étoffant ses équipes de préformation. Plusieurs jeunes joueurs ont ainsi choisi de rejoindre le club cet été, illustrant l'attractivité intacte du projet stéphanois auprès des meilleurs espoirs de leur génération.

L'ASSE complète sa génération 2013

La génération 2013 continue de prendre forme. Après les arrivées d'Eden Karraoui et de Riccardi Lorenzo, attaquant en provenance du club partenaire de Firminy, l'ASSE enregistre désormais la signature d'Anis Kanapathipillai. Ils apparaissent tous les trois dans les nouveaux joueurs de l'équipe de la préformation U14 de la saison prochaine sur le site officiel.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le jeune joueur arrive du RC Joinville, club reconnu pour la qualité de sa formation. Il poursuivra désormais sa progression sous les couleurs stéphanoises au sein de cette promotion particulièrement suivie par les responsables de la préformation.

Anis Kanapathipillai n'est pas le premier joueur de cette génération à rejoindre le Forez. Depuis le début de l'été, Eden Karraoui s'est lui aussi engagé avec les Verts pour intégrer cette promotion prometteuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗥𝗖𝗝 - 𝗥acing 𝗖lub de 𝗝oinville (@joinvillerc)

Plus récemment, Riccardi Lorenzo a également choisi l'ASSE. L'attaquant arrive en provenance de Firminy, un club partenaire historique des Verts dans la Loire. Ces différentes signatures témoignent de la volonté du club de constituer un groupe compétitif en s'appuyant à la fois sur les meilleurs jeunes de la région et sur des profils repérés à l'échelle nationale.

Le travail de détection effectué par la cellule de recrutement continue ainsi de porter ses fruits, avec des jeunes joueurs qui rejoignent progressivement le centre de préformation stéphanois.

Un travail de longue haleine qui pourrait permettre aux Verts de faire émerger les talents de demain.