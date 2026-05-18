L'ASSE a enregistré la signature de deux jeunes joueurs d'avenir pour le centre de formation. Après une saison très moyenne conclue par des résultats en deça des attentes, les équipes vont connaître un lifting afin d'affiner les générations à venir. Une refonte qui doit permettre de pouvoir fournir l'équipe professionnelle de joueurs issus de l'académie.

L'ASSE a libéré 19 joueurs à l'issue de la saison 2025-2026. La fin de la génération 2008 qui laisse place au centre de formation à la génération 2011 qui fera son entrée comme pensionnaire de l'Etrat. En plus des nouveaux U16 qui vont intégrer le centre, plusieurs joueurs sont recrutés pour la pré-formation afin de préparer les effectifs futurs du centre de formation. C'est en Haute Savoie que l'ASSE a fait signer deux joueurs.

Eden Karraoui, un nouveau visage à la pré-formation stéphanoise

Le jeune joueur du FC Saint-Cergues (club de Haute Savoie, proche de la frontière suisse) a été retenu pour intégrer le pôle espoir de Lyon pour les deux saison à venir. Ce joueur U13 qui sera U14 pour la saison 2026-2027 se forme également à la Geneva Soccer Academy. Il évolue au poste de défenseur central et dispose d'un bon pied gauche. Très fort au duel, il s'efforce à être un bon relanceur également. Une belle marque de reconnaissance pour ce jeune joueur qui vit une année riches en émotions avec cette double bonne nouvelle.

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Shawn Bangoura est un joueur de l'ASSE

Shawn Bangoura, le joueur offensif franco-guinéen, s'engage également avec l'ASSE. Comme son coéquipier à l'academie "Geneva Soccer", il va porter le maillot étoilé pour les années à venir. Ce joueur capable d'évoluer aux trois postes offensif est puissant et gaucher. Il dispose d'une pointe de vitesse au-dessus de la moyenne. Il viendra se perfectionner au centre de formation stéphanois pour tenter de réaliser son rêve de devenir football professionnel.