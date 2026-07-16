Recruté par l'ASSE cet été, Mamour Ndiaye arrive avec une réputation prometteuse. Son ancien entraîneur à Oslo Football Academy ne cache pas son admiration et voit en lui un futur gardien de très haut niveau sur le site africafoot. Des propos qui confirment les espoirs placés dans la nouvelle recrue stéphanoise.

L'AS Saint-Étienne poursuit sa reconstruction avec des profils jeunes et à fort potentiel. En recrutant Mamour Ndiaye, les dirigeants stéphanois ont misé sur un gardien d'avenir. Âgé de seulement 20 ans, l'international sénégalais s'est engagé jusqu'en juin 2030 après un transfert estimé à un million d'euros en provenance de Sarpsborg 08, en Norvège. Avant son passage en Scandinavie, le portier s'était forgé une solide réputation à l'Oslo Football Academy de Dakar.

Mamour Ndiaye impressionne depuis plusieurs années

Interrogé par Africafoot, Arby Camara, qui a accompagné Mamour Ndiaye durant cinq saisons, ne tarit pas d'éloges sur son ancien protégé.

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Pour le technicien sénégalais, l'ASSE représente l'environnement idéal pour poursuivre sa progression.

« L'AS Saint-Étienne est un très bon choix pour Mamour Ndiaye, pour son développement. S'il continue de travailler et d'être sérieux, je ne vois pas pourquoi il ne s'impose pas avec cette formation. »

Le formateur reconnaît toutefois que le jeune gardien devait apprendre à canaliser son tempérament durant sa formation.

« Il faisait souvent des folies quand il était avec nous, mais on parlait toujours à l'encadrer, car il était encore très jeune. »

Selon lui, cette maturité grandissante pourrait rapidement permettre au portier de franchir un nouveau cap.

Un avenir ambitieux avec l'ASSE ?

Arby Camara va même beaucoup plus loin lorsqu'il décrit les qualités de son ancien joueur. Son discours traduit l'immense confiance qu'il accorde au nouveau gardien stéphanois.

« C'est un très bon gardien, de classe mondiale. Il possède tous les atouts pour être parmi les meilleurs gardiens du football français et africain. »

Son ancien entraîneur met notamment en avant son imposant gabarit, sa qualité de jeu au pied et sa technique, des qualités devenues indispensables chez les gardiens modernes.

Déjà passé par les sélections U17, U20 et l'équipe nationale locale du Sénégal, Mamour Ndiaye figure déjà dans le giron des Lions de la Teranga. Pour Arby Camara, il possède même le profil pour succéder, à terme, à Édouard Mendy.

Le technicien rappelle également un symbole fort : Mamour Ndiaye est devenu le premier gardien formé à Oslo Football Academy à signer un contrat professionnel en Europe, preuve de son ascension rapide.

Reste désormais à confirmer toutes ces promesses sous le maillot vert. Dans un club ambitieux, où la concurrence au poste de gardien est bien présente, Mamour Ndiaye devra gagner sa place étape par étape. Mais au Sénégal, ceux qui l'ont vu grandir n'ont manifestement aucun doute : l'ASSE vient peut-être de recruter l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération.