La réserve de l'ASSE a lancé sa préparation estivale avec un premier match amical face à la réserve de l'Olympique de Marseille. Malgré une ouverture du score signée Modibo Sissoko, les Verts se sont inclinés (2-1) après avoir cédé sur deux coups de pied arrêtés. Une rencontre qui a surtout permis à Sylvain Gibert d'observer un groupe largement remanié.

La réserve de l'ASSE disputait ce vendredi son premier rendez-vous de l'été. Opposés à la réserve de l'Olympique de Marseille, les Stéphanois ont livré une prestation encourageante malgré une défaite (2-1). Disputée à 17 heures sous une chaleur particulièrement éprouvante ce vendredi, cette rencontre avait avant tout une valeur de préparation. L'objectif était clair pour le staff : donner du temps de jeu au plus grand nombre et effectuer une large revue d'effectif avant la reprise des compétitions officielles.

L'ASSE démarre bien grâce à Sissoko

Les Verts ont pourtant pris les devants dans cette rencontre. Bien servi par Helmi Ben Tiba, Modibo Sissoko a parfaitement conclu l'action pour ouvrir le score d'un joli plat du pied gauche. Une réalisation qui récompensait une bonne entame des Stéphanois, appliqués dans leurs intentions malgré des conditions climatiques difficiles.

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Cette première période a permis à plusieurs jeunes de se mettre en évidence. L'intensité est restée correcte malgré la chaleur, avec deux équipes en pleine phase de préparation physique.

Deux coups de pied arrêtés coûtent cher aux Stéphanois

Au retour des vestiaires, les Marseillais ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. Les deux buts de l'OM sont intervenus sur des phases arrêtées, un secteur de jeu qui demandera certainement des ajustements dans les prochaines semaines.

Au-delà du résultat, Sylvain Gibert retiendra surtout les nombreux enseignements individuels de cette première sortie estivale. Le technicien stéphanois a multiplié les changements afin d'observer un effectif élargi, offrant du temps de jeu à de nombreux joueurs.

Cette défaite reste donc anecdotique. L'essentiel était ailleurs pour cette première répétition générale. Les automatismes se construiront progressivement au fil des rencontres de préparation, avec l'objectif d'aborder le début de saison dans les meilleures conditions.

Joueurs utilisés : Colombet, Masse, Mnemoi, Nathan Mouton, Teillol, Sissoko, Traore, Toty, Cheikh, Bentiba, Depalle, Benkou, Rised, Mbambi, Vibert, Reynaud, Konte, Lengue, Gary, Jolivet, Joueur à l'essai.