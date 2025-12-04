Ancien gardien de l’ASSE entre 2013 et 2015, Baptiste Valette a été acquitté mercredi par la cour criminelle de Meurthe-et-Moselle. Il était jugé depuis lundi pour un viol aggravé datant de décembre 2019.

La décision est tombée ce mercredi : Baptiste Valette, 33 ans, a été acquitté au terme de trois jours d’audience à Nancy. L’ancien portier de l’AS Saint-Étienne (ASSE) était jugé pour le viol d’une jeune femme de 18 ans, des faits survenus à la sortie d’une boîte de nuit fin 2019. L’avocat général avait requis huit ans de réclusion criminelle.

Le portier acquitté

Durant le procès, la question du consentement a occupé l’essentiel des débats. La plaignante a affirmé avoir clairement exprimé son refus. La défense de Valette a, elle, toujours soutenu qu’il s’agissait d’une « relation consentie ». À la barre, le joueur a reconnu les conséquences de cette nuit et s’est excusé, tout en niant toute intention néfaste.

L’acquittement a été accueilli comme un « soulagement » par l’avocate du joueur, tandis que l’avocat de la plaignante évoque une déception et n’exclut pas un appel du parquet. Depuis sa mise en examen, Baptiste Valette était sous contrôle judiciaire.

Valette, un passage discret à l’ASSE

Formé à Montpellier, Baptiste Valette rejoint l’AS Saint-Étienne (ASSE) en 2013 comme troisième gardien. Il prolonge en 2014 mais ne dispute aucun match officiel avec l’équipe première. Il quitte le club en 2015 après deux saisons passées essentiellement avec la réserve. Il n'aura pas marqué l'histoire de l'ASSE.

Sa carrière le conduit ensuite à Virton (Belgique), Nîmes, Nancy, Cholet, Sochaux, et aujourd’hui RC Grasse en National 2. À 33 ans, Baptiste Valette devrait pouvoir poursuivre sa fin de carrière plus calmement que ces derniers mois. Des derniers mois, où il aura plus fait parler de lui à la section fait-divers que sur les pages sportives. Grasse est actuellement 13ᵉ sur 16 dans sa poule de N2. Valette et ses coéquipiers devront se battre pour se maintenir cette saison.

