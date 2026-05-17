L'ASSE forme chaque année plusieurs joueurs amenés à évoluer au niveau professionnel. Tous ne côtoient pas forcément les sommets mais certains parviennent à trouver leur bonheur. C'est le cas de Marwann Nzuzi qui vient de vivre une belle saison.

Son nom est peut-être sorti de l'esprit de certains supporters stéphanois. Pourtant, Marwann Nzuzi compte deux titularisations avec les Verts en Ligue 1. En août 2024, il avait fait partie du onze de départ qui s'était incliné 1-0 face à l'AS Monaco. Puis, il avait encore une fois profité des absences une semaine plus tard. Face au Havre, le latéral avait réalisé le rêve de tous les jeunes formés au club : fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard avec l'équipe première.

De l'ASSE à la Slovénie

En difficulté sur ces deux apparitions, Marwann Nzuzi était ensuite logiquement retourné en équipe réserve. L'opportunité était belle mais la marche probablement trop haute. Non conservé l'été dernier, le défenseur de 22 ans avait été maintenir sa condition physique aux côtés d'autres joueurs libres dans le cadre du stage UNFP. Sa bonne mentalité avait été soulignée sur le site web de l'organisation : "Il a pleinement profité du stage de préparation pour retrouver le rythme, se montrer et convaincre. Sérieux, concentré et très impliqué dans le projet collectif, Marwann s’est rapidement distingué par sa régularité et son état d’esprit irréprochable."

Le NK Bravo, club basé à Ljubljana, était ensuite venu toquer à la porte fin juillet 2025. Un intérêt auquel avait répondu favorablement l'ancien stéphanois qui s'était donc engagé pour deux années, plus une en option, avec la formation slovène. Depuis, le bilan est satisfaisant : 29 matchs disputés, 2 passes décisives, des performances solides et un statut important dans une équipe invaincue depuis février.

Au vu de ses résultats favorables, le NK Bravo est d'ailleurs officiellement qualifié en Conference League. Marwann Nzuzi disputera donc une compétition européenne la saison prochaine. De quoi valider son choix d'avoir tenté l'aventure en Slovénie.