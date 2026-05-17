Licencié par l’ASSE en début d’année 2026, Sébastien Joseph s’apprête désormais à débuter une toute nouvelle aventure avec la sélection du Maroc U20. Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, l’ancien coach des Vertes revient sur son vécu à la tête de Saint-Étienne. Il pointe aussi du doigt plusieurs lacunes.

L’ASSE évoluera en Seconde Ligue la saison prochaine. Malgré de gros moyens financiers, le club du Forez n’a pas réussi à se maintenir en Arkema Première Ligue. Nommé coach des Vertes à l’été 2025, Sébastien Joseph est un technicien ambitieux, possédant une grande expérience. Passé notamment par Soyaux, Rodez ou encore Dijon, il a fréquenté de nombreux clubs féminins. Cette précieuse expérience lui permet de voir assez rapidement ce qui peut manquer dans certains clubs pour performer au plus haut niveau.

Sébastien Joseph ne comprend pas tout

Même s’il n’est plus au club, Sébastien Joseph garde plusieurs contacts au sein de l’ASSE. À commencer par son successeur Yannick Chandioux. Il en est de même pour plusieurs de ses anciennes joueuses, avec qui il communique toujours.

"Plusieurs filles m'ont encore envoyé des messages il n'y a pas longtemps parce qu'au-delà de l'aspect footballistique, il y a aussi le côté humain. [...] Le jour de ma mise à pied, c’est la direction qui l’a annoncé aux joueuses, elles étaient extrêmement surprises. Elles pensaient que c’était à cause des mauvais résultats. Elles ne savaient pas ce qui s’était passé dans le couloir. Pareil pour le staff, on se voit encore."

Auteur de propos virulents après le derby face à l’OL Lyonnes, Sébastien Joseph s’était emporté contre l’arbitre de la rencontre. Mais il n’est pas le seul Stéphanois à avoir été sanctionné. Le président de l’Association n’a également pas su se contenir. Sébastien Joseph le regrette :

"Quand on occupe un tel poste, il est important de prendre un peu de recul, une certaine stature par rapport à la situation, ne pas réagir à chaud."

L’ancien coach de l’ASSE a aussi du mal à accepter certaines prises de parole qui, selon lui, peuvent avoir un impact sur la crédibilité du staff.

"Et il y a eu en effet un décalage entre mon discours un peu motivateur et ses interventions défaitistes. [...] Comme je disais, ce n'est pas la première fois à Sainté. C’est un problème qui n’est pas nouveau."

L’ASSE, un club à part

Malgré des saisons mitigées, l’ASSE reste un club qui suscite beaucoup de réactions. Un aspect qui a marqué Sébastien Joseph.

"Oui. La ferveur, on la ressent au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'entraînement à chaque fois qu'il est ouvert au public. [...] On sait que les Verts, l'AS Saint-Étienne, c'est tellement fort dans leur vie, c'est quelque chose de tellement important qu'on se doit de donner le meilleur et de vouloir faire plaisir."

Mais avoir des supporters ne suffit pas. Pour performer, un club doit aussi être structuré. Selon Sébastien Joseph, c’est un ensemble de choses qui manque encore aujourd’hui à l’ASSE.

Il s’est notamment exprimé sur "le non poste" de directeur sportif :

"Ça a vraiment été le gros manque toute cette saison. Je ne parle pas d'un directeur sportif qui fait du secrétariat mais d’un homme qui a les clés du camion, qui va avoir son budget et qui est capable de négocier comme il le souhaite avec les agents, pour le recrutement ou les salaires."

Sébastien Joseph revient également sur l’arrivée de Kilmer Sports, un actionnaire puissant :

"Or, quand on raisonne sur un plan économique, on ne devrait pas avoir des mécènes qui acceptent de perdre de l'argent pour perdre de l'argent. [...]"

Des déclarations fortes qui soulignent les nombreux axes de progression de la section féminine stéphanoise. Après une relégation douloureuse, l’ASSE devra rapidement se reconstruire pour retrouver l’élite.