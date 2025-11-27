L’ASSE s’apprête à connaître son premier adversaire en Coupe Gambardella 2025-2026. Après plusieurs saisons de frustrations, les jeunes Verts veulent enfin lancer un parcours digne de l’histoire du club dans cette compétition si particulière pour le public stéphanois. Ce 1er tour fédéral, qui marque l’entrée en lice des équipes nationales, sera déterminant pour retrouver une dynamique positive.

La compétition qui échappe aux Verts depuis 2019. La Gambardella reste un symbole fort pour le centre de formation de l’ASSE. Elle a vu éclore des générations marquantes, mais la réussite se fait rare depuis la victoire de 2019. Depuis, les campagnes se suivent et se ressemblent, avec quatre éliminations précoces :

2021-2022 : élimination dès le 1er tour fédéral par l’OL

2022-2023 : défaite aux tirs au but face à Clermont

2023-2024 : stoppés par Nancy en 16es

2024-2025 : sortie dès l’entrée face au FC Annecy (1-1, 3-2 tab)

Une série noire qui pèse dans les têtes, mais qui nourrit aussi l’envie de repartir de l’avant. Une vraie opportunité de relancer une dynamique forte.

Les jeunes Verts savent qui ils peuvent affronter en Gambardella

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes connaît désormais ses neuf qualifiés issus des tours régionaux de la Gambardella. La majorité provient d’U18 R1, avec un seul représentant d’U18 R2 encore en lice.

Ces équipes rejoignent les formations engagées en U19 National : Clermont Foot, l’AS Saint-Priest, l’Olympique Lyonnais et bien sûr l’ASSE.

C’est donc un tableau complet qui s’offre à ce 64e de finale.

Suivez le tirage au sort en direct - ASSE

Le tirage au sort du 1ᵉʳ tour fédéral diffuse en direct sur la chaîne Youtube de la Fédération Française de Football. Vous pouvez le suivre ici :

Les Verts sauront enfin quel adversaire ils devront dompter pour lancer leur reconquête. Nous vous communiquerons dès que possible le prochain adversaire de l'ASSE ainsi que le tirage complet de ce premier tout Fédéral de la Coupe Gambardella.

Source : FFF