Les Verts veulent enfin faire un joli parcours en Coupe Gambardella, après plusieurs saisons de frustrations et d’éliminations précoces.

L’ASSE attendait ce tirage du 1er tour fédéral avec impatience. Le week-end dernier a livré les derniers qualifiés régionaux, permettant de compléter le tableau avant l’entrée en lice des équipes nationales. Les Verts, engagés en U19 National, connaissent désormais leur adversaire pour les 64es de finale de l’édition 2025-2026. La frustration reste vive après quatre campagnes décevantes. Le club veut tourner la page et retrouver une dynamique positive.

La Gambardella reste une compétition spéciale pour le public stéphanois. Elle a révélé des générations entières de talents. Mais depuis 2019, la réussite fuit le centre de formation. Le contexte est clair : il faut briser la série noire.

Une nouvelle chance pour l’ASSE dans cette Gambardella

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes connaît désormais ses neuf représentants issus des tours régionaux. La majorité provient d’U18 R1, avec un seul U18 R2 encore en lice. Ces formations rejoindront les quatre clubs engagés en U19 National : l’AS Saint-Priest, Clermont Foot, l’Olympique Lyonnais et évidemment l’ASSE.

Pour les jeunes Verts, ce 1er tour fédéral représente un tournant. La Coupe Gambardella est souvent un révélateur d’état d’esprit et de solidité mentale.

La saison passée avait laissé un goût amer : élimination dès l’entrée face au FC Annecy (1-1, 3-2 tab). Avant cela, Nancy avait stoppé l’ASSE en 16es de finale (2023-2024). Et Clermont avait déjà brisé les rêves stéphanois en 2022-2023, aux tirs au but. Sans oublier la défaite face à l’OL en 2021-2022, encore au premier tour fédéral. Une malédiction depuis sa victoire en 2019 avec la bande de Razik Nedder.

Cette accumulation d’échecs pèse, mais elle motive aussi les jeunes joueurs. Le staff veut s’appuyer sur la progression collective observée ces derniers mois. Cette édition 2025-2026 apparaît comme une opportunité de relancer une dynamique forte.

D'après le tirage effectué ce midi, l'AS Saint-Etienne recevra l'ASPTT Dijon (équipe de U19 national).