Ces dernières années, cependant, l’ASSE a connu des parcours contrastés dans ce tournoi. Bien que régulièrement présente en phases finales, l’équipe n’a décroché qu’un seul trophée au 21ᵉ siècle, grâce à la génération 2000/2001, menée notamment par William Saliba et Aimen Moueffek. Malgré ces résultats mitigés, le club reste fidèle à son ADN de formation, misant sur le développement de jeunes talents locaux et leur détection précoce. La compo de l'ASSE

Pour l’entrée en lice des Verts, Frédéric Dugand a choisi cette composition : Derache - Grillot, Boukadida, Dodote, Camara - Tatuszka, Eymard, El Jamali - Ben Tiba, Moulin, Lutin Zidee.

Résumé de la rencontre

Après un coup d’envoi légèrement décalé d’un petit quart d’heure, l’ASSE a pu lancer sa Coupe Gambardella à Annecy. Au bout de 15 minutes de jeu, Nadir El Jamali a ouvert le score pour les jeunes stéphanois. Le milieu offensif a été servi par Mehdy Lutin Zidee qui a manqué un penalty juste après. L’ailier stéphanois avait tenté de se faire justice lui même. L’ASSE va dominer mais encaisser le but égalisateur à 10 min de la pause. Le score n’évoluera plus jusqu’à la mi-temps entre les Verts et Annecy.

La seconde période reprend sous la domination stéphanoise. Annecy défend en bloc face aux assauts des jeunes stéphanois. Alors que la séance de tirs aux buts approche, les locaux se procurent une occasion. Les Haut-Savoyards buttent sur une parade de Joseph Derache qui maintient les Verts en vie. Au bout du temps réglementaire, aucune des 2 équipes n’aura réussi à prendre l’ascendant. Tout se jouera donc aux tirs aux buts.

Et c’est Annecy qui débute la séance de tirs aux buts en ouvrant le score. Nadir El Jamali réplique côté stéphanois. Les 2 tentatives suivantes finissent également au fond, Rayan Boukadida a marqué côté Vert. Le premier tournant arrive au 3ème tir annécien. Les locaux manquent leur tentative mais l’ASSE n’en profite pas et rate l’occasion de prendre l’ascendant. Le 4eme tir annécien est repoussé par Joseph Derache, les stéphanois ont à nouveau l’occasion de prendre l’avantage. Nouvelle occasion manquée par les Verts. Les locaux transforment leur dernière tentative et mettent la pression sur le dernier tireur stéphanois. Le joueur manque sa tentative, Saint-Etienne est éliminé de la Coupe Gambardella.