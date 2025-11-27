Battu à Reims (2-0), Montpellier a perdu plus que trois points. Entre absences prolongées et incertitudes du mercato, le concurrent direct de l’ASSE doit faire face à une période délicate en Ligue 2.

Candidat déclaré à la montée en Ligue 1, Montpellier connaît des jours compliqués. Après une défaite frustrante sur la pelouse de Reims, le club héraultais voit s’accumuler les difficultés. Surtout sur le plan physique. Plusieurs cadres manqueront à l’appel ces prochaines semaines, de quoi fragiliser un effectif restreint.

Ligue 2 : Des absents de poids pour Camara

Selon les informations de Bertrand Queneutte, Laporte (ischios) ne devrait pas faire son retour avant janvier. Même sort pour Sishuba, blessé aux adducteurs. Jullien, en phase de reprise, espère être rétabli pour la réception de Pau. Mais sa présence reste à confirmer selon l’évolution de son état physique. Enfin, Mouanga, lui aussi touché, voit son retour légèrement repoussé. Que de bonnes nouvelles pour le MHSC.

Autant dire que l’effectif de Zoumana Camara sera mis à rude épreuve en cette fin d’année. Le MHSC, actuellement 6e avec 5 points de retard sur l’ASSE, va devoir s’appuyer sur sa profondeur de banc pour rester au contact des leaders de la Ligue 2.

Un mercato d'hiver dangereux

Autre sujet d'inquiétude : le mercato hivernal. Le président Laurent Nicollin l’a confirmé sans détour : le MHSC ne retiendra pas ses meilleurs éléments en cas d’offre jugée satisfaisante. Des déclarations qui expriment bien le contexte économique tendu. Le club pourrait ainsi perdre plusieurs cadres, dont le capitaine Becir Omeragic.

Cette situation rend la tâche du staff plus complexe. Comment bâtir un projet cohérent quand l’incertitude plane sur l’avenir de joueurs majeurs ? À la lutte avec l'AS Saint-Étienne pour les premières places, Montpellier pourrait vivre des semaines charnièrer, entre infirmerie bien remplie et possibles départs stratégiques.

Rien n’est encore perdu pour les Héraultais en Ligue 2. Mais pour espérer rester dans le wagon de tête, il faudra faire preuve de solidité mentale… et d’adaptation. Zoumana Camara sait à quoi s'attendre.

Source : MTP Sports Club