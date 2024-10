L'ASSE a bâti sa réputation en grande partie grâce à un centre de formation de haut niveau. Depuis plusieurs saisons, le nombre de joueurs issus de l'académie qui évoluent avec l'équipe professionnelle ne cesse d'augmenter. La rédaction s'efforce régulièrement de mettre en lumière ces jeunes talents, en particulier ceux qui se distinguent au sein du centre de formation de l'Étrat.

C’est le cas de plusieurs jeunes joueurs qui ont récemment intégré l’effectif professionnel, comme Mathis Amougou, Kevin Pedro, ou encore Meyvin Agesilas, qui ont fait leurs débuts lors de la préparation. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un jeune ailier prometteur qui a récemment rejoint le Forez.

Le feu follet de Sénart-Moissy à l'ASSE

Recruté en région parisienne, dans le club où a évolué Lucas Gourna-Douath, Mylan Toty est un talent de la génération 2009 qui ne passe pas inaperçu. Les recruteurs stéphanois ont repéré cet ailier vif et explosif à Sénart-Moissy. Sous l'impulsion de Hamdane Karouni (scout ASSE), Mylan a rapidement signé un contrat aspirant avec l'ASSE jusqu’en juin 2027. Mais qui est vraiment ce jeune joueur ?

Gilles Thieblemont, son directeur au pôle espoir de Reims, nous dresse le portrait du joueur :

"Milan possède un énorme potentiel offensif, c’est un joueur tonique, explosif sur ses appuis, capable d’utiliser ses deux pieds dans le jeu. Il excelle dans la percussion et met constamment ses adversaires dans le doute, pouvant aussi bien déborder sur le côté gauche pour centrer que rentrer dans l’axe pour tenter sa chance au but. Cette capacité à déstabiliser l’adversaire est l'une de ses forces principales. Lors de ses deux années au pôle espoirs, il a été très performant, bien que nous ayons continué à travailler sur sa finition et ses prises de décision. En termes de progression, il doit encore améliorer son intégration au jeu collectif et aux principes offensifs pour franchir un nouveau palier. Enfin, il doit également renforcer sa contribution défensive en se repositionnant mieux dans le bloc équipe."

Pôle espoir de Reims et Équipe de France U15 !

Mylan Toty a débuté le football à Saint-Maur, dans un club du Val-de-Marne, où il a évolué de U7 jusqu’à la catégorie U10. Par la suite, il a rejoint l’association du Paris Saint-Germain, où il est resté pendant trois ans avant de revenir dans le 94. C’est finalement en U13 qu’il intègre le club de Sénart-Moissy. Ce parcours l’a mené jusqu’à l’ASSE.

Arrivé en juillet dernier, Mylan Toty a connu un parcours atypique au cours des deux dernières saisons. En semaine, il s’entraînait au pôle espoirs de Reims, et le week-end, il évoluait avec Sénart-Moissy. Lors de la saison passée, il a même été surclassé avec les U16 de son club. Des performances remarquables qui n'ont pas échappé à la Fédération. Régulièrement appelé dans le groupe U15 de l’équipe de France, il est désormais considéré comme l'un des meilleurs talents de la génération 2009 par la FFF.

Depuis son arrivée à l'Étrat, Mylan Toty n’a pas été retenu en équipe de France U16. Toutefois, son profil reste sous surveillance et ses performances avec son club pourraient bientôt attirer l'attention du sélectionneur. En U16, un large brassage est opéré pour évaluer un maximum de joueurs, ce qui lui laisse la possibilité d'intégrer le groupe au cours de la saison.

Un garçon avec du caractère

Cette saison, Mylan Toty débute, comme tous les joueurs de sa génération, avec le groupe U16 dirigé par Kévin De Jesus. Après une préparation estivale réussie, durant laquelle il a su se montrer décisif, il commence la saison avec les U17 Nationaux, lors d’un déplacement à Grenoble. Il alternera ensuite entre les équipes U16 et U17, se distinguant par sa capacité à faire la différence sur le terrain. Le week-end dernier, il a notamment marqué un doublé contre le FC Lyon.

Gilles Thieblemont, qui le connaît bien, nous éclaire également sur sa personnalité : "Mylan était très apprécié de tous, bien qu’il soit plutôt discret au quotidien. Il faisait preuve de politesse et de respect envers chacun. Cela dit, il a aussi du caractère."

Le chemin vers le monde professionnel est encore long pour ce jeune joueur, mais son potentiel est indéniable. Le club et le joueur vont désormais travailler ensemble pour progresser et espérer construire un avenir brillant.