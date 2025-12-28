Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi 26 décembre. Si les hommages venus du monde du football pleuvent, l'un d'entre eux marque les esprits et touche jusqu'au plus profond du cœur. Yann M'Vila, qui a côtoyé "L'homme à la casquette" à l'ASSE notamment, appelait l'ancien coach "papa". Le signe d'un profond respect et de liens très forts entre les deux hommes. À tel point qu'en 2019, le milieu de terrain international de l'ASSE semblait lier son avenir à celui de son coach d'alors : « S'il est amené à partir, je pense que je partirai aussi. » Sur son compte Instagram, M'Vila a envoyé un dernier message à Jean-Louis Gasset...

"Les mots me manquent. Me dire que vous n’êtes plus de ce monde me déchire le cœur.

Vous étiez bien plus qu’un coach, bien plus qu’un ami…

Vous étiez un père pour moi.

C’est pour cela que je vous appelais papa.

On s’est encore parlé le 9 décembre, le jour de votre anniversaire… jamais je n’aurais imaginé que ce serait la dernière fois.

J’ai eu la chance de jouer en Équipe de France grâce à vous.

J’ai retrouvé l’amour du foot après ma dépression en Russie en venant à Saint-Étienne, grâce à vous encore.

Vous m’avez redonné le goût du jeu, le goût du travail, le goût de vivre.

Avec vous, j’ai pris un plaisir immense, sur le terrain comme en dehors. Toujours juste dans vos choix, toujours le bon mot pour rire, et le bon mot pour bosser.

Quand j’ai perdu mon grand-père, vous avez été le premier à qui je l’ai annoncé.

On jouait le soir même. Pendant le match, alors que je pleurais, vous m’avez dit :

« Yann, pense à lui », en regardant vers le ciel.

Toujours la phrase parfaite, toujours la parole qui touche juste.

Et aujourd’hui, c’est à vous que je penserai en regardant vers le ciel.

Mais au-delà du Grand MAÎTRE de football incroyable que vous étiez, j’ai appris au fil du temps à découvrir le GRAND MONSIEUR que vous étiez : votre humanité immense, votre droiture, vos valeurs.

Les fous rires, les engueulades légendaires, l’énergie, la passion…

Vous étiez un vrai leader, un homme pour qui on avait envie d’aller à la guerre, prêt à tout donner sur le terrain tant vos discours nous transcendaient.

Je pourrais écrire un livre sur vous.

Reposez en paix, Papa.

Je pense très fort à Coralie Gasset, à Robin et à votre chère maman dans cette terrible épreuve. 💔

L’homme à la casquette… vous avez marqué des générations entières, et personne ne vous oubliera.

Je vous aime.

Merci pour tout, Papa ❤️"