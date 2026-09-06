Vexés par leur défaite lors de la dernière journée à Nîmes (1-2), les joueurs de David Le Moal voulaient réagir pour cette troisième journée de championnat. Les U17 de l'ASSE affrontaient ce samedi à 16h l'Olympique de Valence à l'Etrat. Résumé de la rencontre jouée à 16h.

David Le Moal s'est montré amer sur le site officiel du club après la défaite concédée à Nimes le week-end dernier : "Dans un contexte difficile, on a mis trop de temps à lire le jeu nîmois. On a perdu beaucoup de duels, notamment en première période. Garder le ballon et avoir de la maitrise technique a été difficile. Même si ça a été un peu mieux en seconde période, les transitions nous ont fait du mal. Ce revers est malheureusement logique, car la maitrise collective ne nous permettait pas d'espérer mieux aujourd'hui."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Laugier - Fayolle, Mnemoi, Diakité, Bufferne - Mendy, Kissoum, Thibaudat - Sidibé Kaloga, Freychet, Seydi.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sont entrés en jeu : Gobe, Dani, Kimpioka, Demassieux.

Résumé de la rencontre

Les Verts ont été à la hauteur de l'evenement. C'est d'abord l'ailier gauche, Isac Seydi qui va profiter d'une offrande de Ben Kissoum pour ouvrir la marque. Ce même Kissoum va ensuite s'offrir un doublé et porter le score à 3-0. Une avance confortable qui va être réduite suite à une belle action collective de l'Olympique de Valence qui profite à leur numéro 9 qui gagne son duel face à Laugier.

Enfin, sur un bon ballon de Naoufan Mnemoi dans le dos de la défense, Isaza Kimpioka prend de vitesse son vis-à-vis et centre pour Paolo Freychet qui reprend en une touche sous la barre. 4-1 puis 5-1. Le gaucher Naël Dani, entré à la place de Léo Fayolle, sorti sur crampes, enroule sa frappe et conclut le festival stéphanois. Une belle victoire, la deuxième en trois matchs pour les joueurs de David Le Moal qui se replace au classement.

La semaine prochaine, les verts feront le court déplacement à Villefranche pour y affronter un promu. Une rencontre qui se jouera le dimanche à 15h en terres rhodaniennes.

Crédit photo : asse.fr